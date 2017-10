Von Markus Schramek

Udine, Innsbruck – Ist in Tirol die Welt noch in Ordnung? Sicher nicht in jeder Hinsicht, eines scheint jedoch gewiss: Dass in entlegenen Regionen des Landes ganze Dörfer zu existieren aufhören, ist undenkbar. Massentourismus und gute Erreichbarkeit haben fraglos Schattenseiten in Form von Übererschließung und Verkehrskollaps. Doch sie führen auch dazu, dass die Menschen in den Tälern bleiben, weil es Arbeit gibt.

In anderen Alpenregionen sah es in den letzten Jahrzehnten anders aus. In den Berggebieten Frankreichs und Italiens zerfielen Ortschaften. Geisterdörfer entstanden. Die Natur holte sich Lebensraum zurück. Feldwege und Weiden wuchsen zu. Von den Häusern blieben nur die Ruinen.

Doch dieser Trend scheint zumindest gestoppt. „In den französischen Alpen ist die Zuwanderung heute größer als die Abwanderung, in Italien halten sich beide die Waage“, sagt Ernst Steinicke, Professor am Institut für Geographie der Uni Innsbruck. Er und sein Team haben die Wanderbewegung in 70 Alpenregionen analysiert.

Den Neuankömmlingen im Bergland wurde ein heroisch anmutender Name verpasst: „New Highlanders“. Doch Abenteuerlust steht bei dieser Wanderbewegung gar nicht im Vordergrund. Die neuen Bergbewohner versuchen eine Lebenseinstellung zu verwirklichen: weg von der hektischen, überfüllten Stadt, zurück ins naturnahe Gebirg’. Oft sind sie gut ausgebildet, bereitwillig integrieren sie sich ins Dorfleben und liefern wichtige Impulse.

Modernen Errungenschaften entsagen die Neuen beim Ortswechsel aber nicht. Ohne gute Anbindung an Straßen und Datenhighways (Internet) läuft wenig. Denn die Zuzügler wollen vom neuen Wohnort aus auch arbeiten.

3000 Menschen, so schätzt Professor Steinicke, wandern pro Jahr in den italienischen Alpenraum zu. Keine Massen also, was durchaus sein Gutes hat. Denn zu viele Nachahmer hätten unerwünschte Folgen: Die Bodenpreise würden steigen, junge Menschen hätten Probleme, sich das noch leisten zu können. Steinicke nennt das „den Kitzbühel-Effekt“. Hohe Grundstückspreise sind in Tirol ja eines der Dauerprobleme.

Doch zurück zum „New Highlander“. Dessen Ankunft lässt sich in der norditalienischen Region Friaul im Dreiländereck Italien-Österreich-Slowenien gut beobachten. Im Jahr 2004 wurden hier noch zwei Dutzend Geisterdörfer registriert. Jetzt sind es deren nur noch zwei. Zuwanderer sorgen für Belebung.

Das friaulische Bergdorf Dordolla stand vor 20 Jahren noch vor dem Aus. Die Bevölkerung sank von 300 Einwohnern im Jahr 1951 auf 20 im Jahr 1995. Heute sind es wieder 60. Das Dörfchen im dünn besiedelten Aupatal hat überlebt. Felder werden wieder bewirtschaftet. Denn unter den „New Highlanders“ befinden sich auch etliche „New Farmers“: Das sind junge Menschen ohne agrarischen Hintergrund, die ihren Traum von der Selbstversorgung umzusetzen versuchen.

Ist der Überlebenskampf damit ausgestanden? Geograph Michael Beismann, der am Alpenprojekt der Innsbrucker Uni mitgearbeitet hat, warnt vor allzu großer Euphorie. „Die Hälfte der Alpengemeinden hat im letzten Jahrhundert sehr stark an Bevölkerung verloren“, sagt er. Auch in Tirol müsse man auf der Hut sein.

„Es geht um eine Neubewertung der Randlagen“, so Beismann. Deren Vorzüge müssten betont werden. Schließlich wohne „manch ein Tiroler Hotelier privat auch lieber in einem Ort, in dem es ruhiger zugeht“.