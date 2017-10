Von Helmut Mittermayr

Ehenbichl, Pinswang – Ein extragroßes Ei hat sich der Obmann der Bezirkslandwirtschaftskammer Reutte und Bezirksbauernbundobmann Richard Wörle selbst gelegt. Der Pinswanger Landwirt belieferte die letzten drei Jahre das Wohn- und Pflegeheim Haus Ehrenberg in Ehenbichl mit Eiern von seinem Hof – also aus Freilandhaltung. „Belieferte“ deshalb, weil die Geschäftsbeziehung zu ihm abrupt abgebrochen wurde und der Ausschuss des Pflegeheimes eine Sachverhaltsdarstellung an die Staatsanwaltschaft Innsbruck übermittelt hat. „Wir haben gestempelte Eier mit der Nummer 3 entdeckt – also aus Käfighaltung. Sie kamen aus Deutschland“, klärt die Pflegeheimleiterin Christiane Huter die Hintergründe der Entrüstung auf. Die Heimleitung hat sich schon lange der Regionalität und artgerechter Tierhaltung verschrieben und kauft deshalb ganz bewusst bei heimischen Anbietern ein.

Wörle brachte jeden Mittwoch 140 Eier persönlich ins Bezirkspflegeheim. „In seinen eigenen Schachteln. Also mussten wir annehmen, dass die Eier auch von ihm sind“, sagt Huter weiter. Manchmal sprach Wörle auch wegen Lieferproblemen vor und erklärte, kurzfristig woanders für Ersatz sorgen zu wollen – was immer akzeptiert worden sei. Misstrauisch wurden Huter und weitere Mitarbeiter aber, weil Eier ab und zu einen Stempel aufwiesen. Direktvermarkter Wörle stempelte seine Eier hingegen nie. Eine Googlerecherche des zigfach vorgefundenen Stempelcodes „3“ brachte dann schnell das ernüchternde Ergebnis: Käfighaltung. Das genaue Gegenteil dessen, was mit dem Kauf angestrebt worden war.

„Daraufhin prüften wir alle Bestände, die im Haus noch da waren. Wir fanden ungestempelte Eier Wörles, viele mit Stempel aus Österreich und eine Tranche mit 140 Eiern aus Deutschland. Wir waren nicht informiert, dass derart viele Eier nicht von seinem Hof stammten. Natürlich gab es keinen Vertrag mit ihm über die Eierherkunft, aber einen Handschlag. Wir fühlen uns schwer getäuscht“, sagt Huter, die umgehend den Vorstand des Heimes – gespickt mit Außerferner Bürgermeistern – informierte.

Und dort kam die Nachricht nicht wirklich gut an. Der Ausschuss, der identisch auch für das benachbarte Bezirkskrankenhaus zuständig ist, war stolz, endlich eine regionale Note in die Küche beider Häuser gebracht zu haben und dafür auch höhere Preise in Kauf zu nehmen – und dann das: die Heimbewohner am Höhepunkt des Fibronil-Eier­skandals mit Produkten aus unbekannten ostdeutschen Legebatterien verköstigt. Umgehend wurde Meldung an die Bezirkshauptmannschaft Reutte gemacht, die allfällige Fibronil-Belastungen prüfen sollte. Und dann gingen bis auf eine Enthaltung alle Hände in die Höhe – die Verantwortlichen des Wohn- und Pflegeheims Haus Ehrenberg entschlossen sich, noch einen Schritt weiter zu gehen. Denn für sie war das mehr als nur eine kleine Täuschung. Sie zeigten die Vorfälle an.

Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Innsbruck bestätigt gestern den aktuellen Einlauf der Anzeige am Vortag. Staatsanwalt Thomas Willam gegenüber der Tiroler Tageszeitung: „Wir stehen also erst am Anfang und werden nun alles auf seine strafrechtliche Relevanz prüfen.“

„Immer wenn es Lieferengpässe gab, war die Pflegeleitung voll informiert, dass ich für Ersatz sorgen musste. Und war damit auch einverstanden“, verteidigt sich der oberste Bauernfunktionär des Bezirkes Reutte. „Dann ist noch der Fuchs dazugekommen und hat den Hennenbestand dezimiert. Wir mussten zukaufen – und da ist es passiert.“ Wörle versucht die „Verkettung unglücklicher Umstände“ zu schildern. Bei Bauern seien solche Mengen im Bezirk nicht zu bekommen, die Kontingente begrenzt. „Ein Mitglied der Familie hatte den Auftrag, die Eier in Reutte zu besorgen, da nicht genug für die Lieferung ans Pflegeheim zur Verfügung standen. Und ist in ein türkisches Geschäft gegangen. Dort sind dann 180 Eier gekauft worden. Auch Obst und Gemüse holen wir öfter dort.“ Wörle versichert, nicht gewusst zu haben, dass es sich um deutsche Legebatterieeier gehandelt habe. Zu Hause in Pinswang seien sie dann, „wie vom Heim gewünscht“, in seine praktischen Schachteln umgepackt worden. „Aber ich will mich bei niemand abputzen. Das Familienmitglied ist am Boden zerstört. Die Verantwortung habe ich zu tragen. Es ist mein Bauernhof, es war mein Geschäft.“

Funktionär Wörle will nicht ausschließen, dass bei der Anzeige gegen ihn auch politisches Kalkül eine Rolle gespielt haben könnte. „Ich war immer ein Unbequemer und nun kann man mich entsorgen. Im Pflegeheimausschuss könnten gewisse Freundschaften auch eine Rolle gespielt haben. Da kam so ein Anlass vielleicht gerade recht“, mutmaßt er. Über einen Rücktritt aus seinen Funktionen müsse er nachdenken. Wörle würde gerne bleiben, macht es von den Reaktionen abhängig.

Das Pflegeheim hat übrigens einen neuen Bauern des Vertrauens gefunden. Die Eier kommen jetzt aus Forchach.