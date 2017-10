Wien, Innsbruck – Die Elektromobilität ist zwar ein großes Thema der europäischen Verkehrspolitik, die Realität ist aber ernüchternd, wie der aktuelle Monitoringbericht Elektromobilität der AustriaTech zeigt: Von 2015 auf 2016 hat der Marktanteil von reinen Elektrofahrzeugen in der EU bei 0,43 Prozent stagniert. Heuer scheinen die Elektroflitzer aber deutlich an Fahrt zu gewinnen. Das dürfte zum einen an den Förderungen liegen, die den Ankauf erschwinglicher machen, aber auch an den steigenden Reichweiten der Akkus.

Vor allem die im Vergleich zu Diesel oder Benzinern geringe Reichweit­e der E-Flitzer schreckte bislang viele Autofahrer ab. Nun hat Amazon sogar eine Drohne entwickelt, um liegengebliebene E-Autos wieder in Gang zu bringen. Dabei seien solche Szenarien mittlerweile eher auszuschließen, sagt Michael-Viktor Fischer, Geschäftsführer von Smatrics, dem mit 400 Ladepunkten größten österreichischen Anbieter von Ladeinfrastruktur nach den Landesenergieversorgern. Neue Modelle der Autobauer erreichen bereits Reichweiten zwischen 250 und 350 Kilometern. Auch die Ladeinfrastruktur werde immer besser. „Neue Ladestationen haben bereits eine Leistung von 50 Kilowatt. Damit können E-Autos innerhalb von 20 Minuten aufgeladen werden.“ Bald werde es zudem Ladestationen geben, die eine Vollladung für Hunderte Kilometer in zehn Minuten ermöglichen. Die Tankdauer ist damit immer mehr mit jener des klassischen Tankvorgangs zu vergleichen. Das haben auch die Öl- und Treibstoffversorger erkannt. Im April hat sich das österreichische Energieunternehmen und Tankstellenbetreiber OMV mit 40 Prozent bei Smatrics beteiligt und baut damit sein Ladestationennetz an den Tankstellen aus. Die Anmeldung an der Stromzapfsäule funktioniert dabei über wenige Schritte am Handy, abgerechnet wird über die Kreditkarte.

Für jene, die zuhause laden, aber vor allem auch für Firmen, die eine-E-Auto-Flotte haben, werde zudem Lademanagement immer wichtiger. Die Ladestationen agieren dabei intelligent und laden die Autos dann, wenn der Stromverbrauch im Haushalt gering ist, um Spitzenstrompreissätze zu vermeiden. Zudem würden so Stromnetze weniger belastet, womit auch die Stromerzeuger nicht mehr an ihre Kapazitätsgrenzen kommen würden.

Alles in allem ist Fischer überzeugt, dass die Akkus der E-Autos „nicht mehr leer werden“. (ecke)