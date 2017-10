Rom/Alba/Wien – Nutella-Produzent Ferrero startet mit der Produktion von Speiseeis. Dank einer Partnerschaft mit dem britisch-niederländischen Konsumgüterhersteller Unilever startet Ferrero mit der Produktion der Linie „Kinder Eiscreme“, die ab 2018 in Österreich in den Handel kommt.

Geplant ist die Produktion von Eisspezialitäten in Bechern sowie Eis-Waffeln. Während Ferrero das Brand und die Rezepte zur Verfügung stellt, wird Unilever für die Produktion und den Vertrieb der Produkte zuständig sein. Dabei wird auf das Netz zurückgegriffen, mit denen bereits Eismarken wie Algida und Magnum vertrieben werden. Vor zwei Jahren hatte Unilever den italienischen Bioeis-Hersteller Grom geschluckt.

Der italienische Süßwarenhersteller Ferrero erschließt sich dank der Partnerschaft mit Unilever einen neuen Markt.

Der piemontesische Konzern, Hersteller von den Pralinen „Ferrero Rocher“ und „Mon Cheri“, machte zuletzt einen Jahresumsatz von 10 Mrd. Euro und beschäftigt 29.206 Personen. Der Konzern ist weltweit mit 86 Tochtergesellschaften und 22 Produktionswerken in insgesamt 170 Ländern der Welt präsent. In Österreich ist Ferrero mit einer eigenen Niederlassung in Innsbruck vertreten. (APA)