Von Alois Vahrner

Linz, Innsbruck – Goldener Herbst bei der Stimmungslage und den Wirtschaftserwartungen der Bevölkerung: So lassen sich die Ergebnisse der großen bundesweiten Repräsentativumfrage (etwa 3100 Befragte) des Linzer Meinungs- und Marktforschungsinstituts Spectra für die OÖN und die anderen Bundesländer-Tageszeitungen wie die TT zusammenfassen.

Im Sinne eines persönlichen Wetterberichts sehen derzeit 18 Prozent der Befragten einen strahlend blauen Himmel, weitere 48 Prozent einen sonnigen und 27 Prozent einen nur leicht bewölkten Himmel – in Summe laut Spectra also 93 Prozent positiv Gestimmte. Nur 5 Prozent sehen einen persönlich stark bewölkten Himmel und 2 Prozent regnerisches Wetter.

Deutlich verbessert hat sich der Wirtschaftsoptimismus: Erstmals seit 2011 übertrifft die Anzahl der Optimisten jene der Pessimisten. Der Anteil jener, die eine weitere Verbesserung der Wirtschaftslage erwarten, erhöhte sich nämlich weiter von 22 auf 26 Prozent. Der Anteil jener, die an eine Verschlechterung glauben, fiel von 23 auf 20 Prozent. 49 Prozent rechnen mit einer gleich bleibenden Konjunkturlage.

Weiter gewachsen ist auch die Zuversicht, mit der die Österreicher in die Zukunft blicken: Gleich 64 Prozent sehen die unmittelbare Zukunft rosig. Das ist laut Spectra bemerkenswert, weil Anfang 2016 gerade 42 Prozent so optimistisch waren.

Die Bereitschaft, Geld auszugeben und damit den privaten Konsum anzufeuern, ist im dritten Quartal des Jahres weiter gestiegen. Mit einem Wert von 28 Prozent erreicht die Ausgabebereitschaft den Höchststand seit 15 Jahren. Der Anteil in der Bevölkerung, der auf der Ausgabenbremse steht („gehe in letzter Zeit sparsamer mit meinem Geld um“) liegt noch bei 40 Prozent, ist damit aber trotzdem so gering wie zuletzt vor 15 Jahren. Teils mehr und teils weniger ausgeben wollen 31 Prozent.

Die Mehrheit von 54 Prozent der Befragten gibt an, sie könne sich gleich viel leisten wie vor einem Jahr. 12 Prozent sehen eine höhere und immerhin 30 Prozent eine niedrigere Kaufkraft.

Noch immer 39 Prozent rechnen (entgegen den zuletzt veröffentlichten realen Zahlen) mit steigender Arbeitslosigkeit und 40 Prozent mit einer gleich bleibenden, 14 Prozent erwarten weniger Arbeitslose.

Für 25 Prozent steht fest, dass der Staat mehr sparen sollte. Mit 25 % ist ein nahezu identer Anteil dafür, dass der Staat mehr Geld ausgeben bzw. investieren sollte. Für 46 Prozent muss der Staat beides je nach Bedarf einsetzen.

Für Spectra-Chef Peter Bruckmüller steht fest, dass der Aufschwung jetzt endgültig „auch in den Köpfen der Bürger“ angekommen sei. Für die Politik sei das nun „eine Zeit, in der sie Reformen umsetzen und auch unpopuläre Schritte setzen könnte, sowohl wegen der guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen als auch wegen der guten Stimmung in der Bevölkerung“.