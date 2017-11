Von Harald Angerer

Kitzbühel – „Abwasser ist kein Dreck, sondern eine Ressource“, bringt es Norbert Dichtl (TU Braunschweig) auf den Punkt, worum es beim Kitzbüheler Wassersymposium geht. Nämlich um zukünftige Möglichkeiten der Abwassernutzung aufzuzeigen und die Bedeutung der Abwasserwirtschaft zu untermauern.

Bereits zum achten Mal findet diese internationale Fachtagung in Kitzbühel statt, veranstaltet von der oberösterreichischen VTA-Gruppe unter Geschäftsführer Ulrich Kubinger. Nicht ohne Grund wurde Kitzbühel ausgewählt, die Stadt ist schon länger Partner von VTA. „So haben wir zum Beispiel in Kitzbühel ein Produkt entwickelt, welches das CO2 aus dem Klärschlamm bindet. Damit sparen wir in Kitzbühel jährlich 370 Tonnen CO2 ein. Dafür wäre ein Wald mit 150 Hektar notwendig“, schildert Kubinger bei einer Pressekonferenz gestern Vormittag zur Eröffnung des Symposiums.

Zudem sei Kitzbühel eine besondere Herausforderung. Im November etwa ist das Abwasser von ca. 7000 Personen zu bewältigen, in der Hochsaison sind es dann über 20.000 Personen. „Dadurch ergeben sich ganz spezielle Anforderungen für die Abwasserwirtschaft“, sagt Bürgermeister Klaus Winkler. Nicht weniger als 200 Teilnehmer aus Österreich, Deutschland, Italien, der Schweiz und Russland sind zu der Tagung nach Kitzbühel gekommen.

Die Aufgaben in der Abwasserbeseitigung würden immer herausfordernder, wie das Thema Mikroplastik zeigt. „Wir arbeiten hier an einer Lösung“, sagt Kubinger. Doch sei auch ein Umdenken bei den Menschen notwendig, mahnt Dichtl. „Wir konsumieren mit Light-Produkten und Kosmetika Mikroplastik und Chemie. In Großbritannien gibt es hier schon gesetzliche Regelungen bei der Kosmetik. Es geht also auch ohne“, erklärt Dichtl.

Einer der Höhepunkte der Veranstaltung ist alljährlich die Verleihung des Kitzbüheler Wasserpreises für Top-Nachwuchsforscher, die heute am Ende der Tagung über die Bühne geht.