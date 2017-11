Innsbruck, Wien – Weihnachten steht vor der Tür – und wie jedes Jahr herrscht bei den Paketezustellern Hochbetrieb. Es ist vor allem der Online-Handel, der das Paketvolumen explodieren lässt. So ließen sich die Österreicher 2016 um ein Drittel mehr Pakete zuschicken als 2015. Das ist einen Anstieg um 23 Mio. auf 93 Mio. Pakete.

2017 verzeichnete die DPD Austria (DPD Direct Parcel Distribution Austria GmbH) bereits einen neuen Rekord: War 2016 der Tag mit den meisten zugestellten Paketen erst im Dezember zu verzeichnen, so wurde dies heuer bereits Mitte November mit über 260.000 bewegten Paketen erreicht. „Österreicher gehören zu den fleißigsten Online-Shoppern in Europa. Sie kaufen überdurchschnittlich oft im Internet ein. Bei DPD ist der Anteil der Privatpakete am Gesamtvolumen 18 Prozent“, so Rainer Schwarz, Geschäftsführer der DPD Austria. Zudem würden Weihnachtspakete heuer so früh wie noch nie bestellt und auch verschickt. Angesichts des extrem wachsenden Online-Handels stößt auch die Logistik der Paketdienste zunehmend an ihre Grenzen. Auch deshalb, weil beim Online-Handel der Anteil an Retouren bei bestimmten Produkten steigt. 40 Prozent der Käufer schicken bestellte Waren wieder zurück. Nicht zuletzt deshalb wird DPD österreichweit 2017 und 2018 rund 30 Mio. Euro investieren, unter anderen eine Mio. Euro in den Standort Hall, wo DPD aktuell 150 Mitarbeiter beschäftigt. „Wir erweitern und suchen derzeit 20 Mitarbeiter für alle Bereiche sowie Fahrer und Transportpartner“, meint Schwarz.

Für 2017 rechnet der DPD-Austria-Chef mit sechs Prozent Wachstum. Doch der Markt ist hart umkämpft. In Österreich rittern sieben Paketlieferdienste um die Zustellung von online bestellten Waren. Und obwohl sich die Anbieter ein Wettrennen zur Haustür liefern, ist der Service beim Paketempfang durchaus ausbaufähig. Betroffen sind vor allem Kunden, die tagsüber arbeiten und gerade deswegen verstärkt online ordern. Für sie ist es oft mit umständlichen Wegen zu Paketshops verbunden, bis sie an ihre bestellten Produkte kommen. Inzwischen tüfteln alle Zusteller an neuen Ideen, um Pakete auf unterschiedlichsten Wegen zum Empfänger zu bringen. Für einiges Aufsehen sorgte zuletzt die Ankündigung der Post, Pakete im Kofferraum des Kunden ablegen zu wollen.

Konkreter sind hier schon die Versuche mit Paketkästen für Mehrfamilienhäuser. In diesen werden die Pakete, wie von Briefkästen gewohnt, direkt im Haus hinterlegt. Umgesetzt wurde das bisher nur von der Post. Allerdings: Nur die Zusteller der Post dürfen Pakete in den Boxen hinterlegen, andere Zusteller bleiben ausgesperrt. „Wir testen derzeit verschiedene Modelle für solche Paketboxen“, erklärt Schwarz. Allerdings sei es unverständlich, dass sich die Post hier möglichen Kooperationen verschließe – schon allein deshalb, weil es nicht sinnvoll ist, dass jeder Zustelldienst seine eigene Box in den Hausgängen hängen hat. „Hier sollte sich der Gesetzgeber eine Regelung einfallen lassen“, fordert Schwarz.

Schlussendlich gehe es darum, dass die Pakete pünktlich zugestellt werden können – ganz besonders eben zu Weihnachten. (hu)