Innsbruck – Bitcoin-Besitzer der ersten Stunde können sich die Hände reiben, weil eine Einheit des Kryptogelds zum Beispiel 2013 um die 100 Euro wert war und man heute mehr als 8000 Euro dafür erhält. Auch der Tiroler Christian Riedl, der in Wien Apartments vermietet, hat früh das Potential erkannt und akzeptiert als Bezahlung Bitcoins. Doch nur ein Gast nutzte es bislang. Drei Einheiten wechselten damals den Besitzer, zwei davon hat Riedl vor dem enormen Kursanstieg umgetauscht, den dritten schlichtweg „verloren“.

„Das ist schon ein paar Jahre her und der Bitcoin war als Datei auf meinem Computer gespeichert, den ich neu aufsetzen musste. Die Datei war dann nicht wieder zu finden“, erinnert sich der Tiroler. Wäre die Datei gleich wieder aufgetaucht, hätte er den Bitcoin vermutlich eingetauscht. Dem großen Geld trauert er deshalb nicht nach und er vergleicht es eher mit dem Verlust einer Geldtasche mit einem 100-EuroSchein darin: „Ich denke mir heute nicht, dass ich 7000 Euro verloren habe.“

So eine sorglose Einstellung kann sich inzwischen vor allem ein Tiroler Unternehmen nicht mehr leisten. „Cointed“ wurde 2015 in Kufstein gegründet und handelt seitdem mit dem digitalen Geld. Nutzer können Bitcoins online kaufen oder bei einem der 72 Geldautomaten, die in und außerhalb Tirols aufgestellt wurden. Doch nicht immer funktioniert die Transaktion von Papier- zu digitalem Geld. „Das hat nichts mit der verfügbaren Menge zu tun, sondern dass uns die EU ein Limit vorgibt“, sagt Cointed-Mitarbeiter Robert Velik. Die Branche sei noch am Wachsen und er hofft, dass man bald wie mit der Bankomatkarte in den Geschäften auch mit Bitcoins zahlen könne. „Die Vision ist eben die Verbindung zur realen Welt.“

Die Gefahr, dass die Bitcoin-Blase davor platzen könnte, wie Bankenexperten mutmaßen, sieht er nicht. „Weil Bitcoin keine Spekulation ist, sondern eine eigene Technologie.“ (chris)