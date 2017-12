Von Brigitte Warenski

Innsbruck – Die Recherchen und Videoaufnahmen des Vereins gegen Tierfabriken haben für viel Aufmerksamkeit und auch Betroffenheit gesorgt. Monatelang waren die Tierschutzaktivisten unterwegs, um die Transporte österreichischer Kälber in die EU fotografisch und filmisch zu dokumentieren.

„Der Weg in die riesigen Masthallen in Italien und Spanien ist qualvoll. Unentwegt schreien die Kälber nach ihren Müttern. Sie müssen pausenlos stehen und können weder trinken noch essen, da sie noch zu jung sind, um Wasser und feste Nahrung zu sich zu nehmen“, erzählt Tobias Giesinger vom Verein gegen Tier­fabriken. Um den Milchfluss der Milchkühe aufrechtzuerhalten, müssen sie jedes Jahr ein Kalb gebären. Für die männlichen Milchkälber gibt es kaum Verwendung und sie werden daher zum Großteil ins EU-Ausland zur Mast transportiert. Laut Protokollen der Tiroler Veterinärmediziner, die jeden Tiertransport ins Ausland genehmigen müssen, wurden vergangenes Jahr 19.000 fast ausschließlich männliche Milchkälber direkt oder über ein anderes österreichisches Bundesland vor allem nach Italien, aber auch nach Spanien gebracht. Ein Teil davon wurde von der Tiroler Viehmarketing exportiert. „Von den 6000 Kälbern sind 20 % in Tirol geblieben, 80 % nach Salzburg gegangen. Von dort ging die Hälfte weiter nach Restösterreich, die andere Hälfte ins Ausland. 60 % nach Italien, die restlichen 40 % nach Spanien“, sagt Judith Haaser, Pressesprecherin der Tiroler Landwirtschaftskammer. Tausende andere Tiroler Exportkälber sind u. a. von einer Sammelstelle im Zillertal von einem Tiroler Transporteur ins Ausland gebracht worden, zeigen Dokumente. In einer Petition fordert nun der Verein gegen Tierfabriken, „dass die Kälber, die noch nicht von der Mutter entwöhnt sind, noch nicht transportiert werden dürfen, weil sie auf den Lkw nicht versorgt werden können und der Transport zu stressig ist. Für die älteren Kälber sollen die Transportzeiten auf maximal 8 Stunden begrenzt werden“, so Giesinger. Auch wenn laut EU-Verordnung „für den Schutz von Tieren beim Transport“ Kälber bei Typ-2-Transporten zweimal neun Stunden, unterbrochen von einer Stunde Rast am Lkw lebend mitgeführt werden dürfen, hat der Tierschutzombudsmann des Landes Tirol, Martin Janovsky, keine Freude mit dieser Regelung. „Unter Berücksichtigung der Tierphysiologie – also auch aus fachlicher Sicht – und aus Tierschutzgründen sind Transporte über acht Stunden ganz klar nicht zu befürworten. Für Transporte, die über acht Stunden gehen, sollten die Kälber entwöhnt sein, was meistens mit ungefähr zwei Monaten der Fall ist.“

Bis dato haben über 47.000 Österreicher die Petition des Vereins gegen Tierfabriken unterschrieben, die bei 50.000 Stimmen der Bundesregierung vorgelegt werden soll. Weil die Transportvorschriften in einer EU-Verordnung geregelt sind, könnte Österreich für sich strengere Transportvorschriften erlassen. Gehen die Kälbertransporte aber z. B. zur Sammelstelle Bozen und danach weiter nach Spanien, wären Österreich die Hände gebunden, denn anderen EU-Staaten kann Österreich hier nichts vorschreiben.