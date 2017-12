Innsbruck – Vor dem Jahreswechsel können Arbeitnehmer noch Steuern sparen, wenn sie in den letzten Tagen vor Silvester noch aktiv werden.

1Arbeitnehmerveranlagung 2012 einreichen. Nur noch wenige Tage bleiben, um die Arbeitnehmerveranlagung von 2012 zu erledigen. Die Arbeitnehmerveranlagung kann innerhalb von fünf Jahren nach Ablauf des Steuerjahres beim Finanzamt eingereicht werden. „Für die Jahre vor 2016 gibt es die Automatik noch nicht“, warnt Andreas Kapferer, Steuerberater und Partner beim Beratungsunternehmen Deloitte Österreich in Tirol. Oftmals lassen sich so bis zu mehrere hundert Euro an Steuern zurückholen.

2Spenden. Weihnachten ist in Österreich traditionell die Zeit des Spendens. Zudem lassen sich Spenden an begünstigte Organisationen in der Höhe von bis zu zehn Prozent des Jahreseinkommens steuerlich absetzen.

3Aus- und Fortbildungen sowie Umschulungen können nicht nur die berufliche Laufbahn positiv beeinflussen, sondern auch das Geldbörserl. „Gebühren, Reisekosten und Fachliteratur können abgesetzt werden“, sagt Kapferer.

4Kinderbetreuung für Kinder bis zum vollendeten zehnten Lebensjahr kann mit bis zu 2300 Euro pro Jahr geltend gemacht werden. „Voraussetzung ist, dass die Betreuung durch qualifizierte Pädagogen oder Einrichtungen erbracht wird. Beinhaltet sind Betreuung und Verpflegung. Nicht begünstigt sind Schulgeld oder Nachhilfe“, erklärt der Steuerexperte.

5Berufsausbildung außerhalb des Wohnortes. Für Kinder, die ihre Berufsausbildung außerhalb des Wohnortes machen, kann monatlich ein Betrag von 110 Euro berücksichtigt werden, sofern keine vergleichbare Ausbildungsmöglichkeit im Einzugsgebiet besteht.

6Steuerlich absetzen lassen sich auch Ausgaben für vor 2016 abgeschlossene Personenversicherungen wie Unfall-, Kranken-, bestimmte Pensions- und Lebensversicherungen. Das Gleiche gilt für Ausgaben zur Wohnraumschaffung und -sanierung.

7Der Kirchenbeitrag ist mit bis zu 400 Euro absetzbar. Dieser wird seit heuer automatisch gemeldet und in die Arbeitnehmerveranlagung übernommen.

8Krankheits- und Pflegekosten können als außergewöhnliche Belastung abgesetzt werden, sofern sie den Selbstbehalt übersteigen. Sind heuer bereits hohe Krankheitskosten angefallen, könnten teure Behandlungen noch in diesem Jahr gemacht werden, um die Gesamtkosten steuerlich verwerten zu können. (ecke)