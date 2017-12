Innsbruck – „Heuer hat sich steuerlich von Seiten des Gesetzgebers wenig getan“, sagt Andreas Kapferer, Steuerberater und Partner beim Beratungsunternehmen Deloitte Österreich in Tirol. Die angekündigte große Steuerreform sei wegen der vorgezogenen Neuwahl erst von der neuen Regierung zu erwarten. Somit bleibt auch die To-do-Liste für Unternehmer vor dem Jahreswechsel fast die gleiche wie im Vorjahr.

1Wirtschaftsgüter, die noch heuer in Betrieb genommen werden, können noch mit der Halbjahresabschreibung steuerlich geltend gemacht werden, wenn das Geschäftsjahr dem Kalenderjahr entspricht.

2Einnahmen-Ausgaben-Rechner können ihre Ertragssteuerbelastung durch das Vorziehen von Aufwendungen oder das Aufschieben von Einnahmen senken. „Zum Beispiel können Instandhaltungen oder Reparaturen von Gebäuden oder Maschinen als Betriebsausgabe abgesetzt werden, wenn die Zahlung noch heuer geleistet wird“, sagt der Steuerexperte.

3Auch mit dem Gewinnfreibetrag kann die Steuerlast gesenkt werden. Bis 30.000 Euro steht der so genannte Grundfreibetrag von 13 Prozent, das sind bis zu 3900 Euro, jedem Steuerpflichtigen zu. Damit kann der steuerpflichtige Gewinn um bis zu 3900 Euro gemindert werden. „Ist der Gewinn höher, steht ein darüber hinausgehender investitionsbedingter Gewinnfreibetrag zu, wenn im betreffenden Jahr Investitionen in abnutzbare Wirtschaftsgüter mit einer Abschreibungsdauer von zumindest vier Jahren oder in bestimmte Wertpapiere getätigt werden“, sagt Kapferer.

4 Die Forschungsprämie gehört zu den wenigen Dingen, die sich für Unternehmen 2018 ändern. Sie steigt von zwölf auf 14 Prozent. „Unternehmen können eine Verschiebung von Forschungsausgaben überlegen“, sagt der Steuerberater. Aber egal, ob die Forschungs- und Entwicklungstätigkeit heuer oder im kommenden Jahr erfolgt, muss sie immer für das betreffende Jahr von der Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) begutachtet werden.

5 Die siebenjährige Aufbewahrungspflicht für Geschäftsunterlagen des Jahres 2010 endet am 31.12.2017. Kapferer rät jedoch zur Vorsicht: „Jene im Zusammenhang mit Grundstücken beträgt bis zu 22 Jahre.“

6Gruppenbesteuerung beantragen. Bei Kapitalgesellschaften kann durch die Bildung einer Unternehmensgruppe die Möglichkeit geschaffen werden, Gewinne und Verluste der einbezogenen Gesellschaften auszugleichen. Voraussetzung dafür ist die ausreichende finanzielle Verbindung der Gesellschaften seit Beginn des Wirtschaftsjahres sowie ein beim Finanzamt eingebrachter Gruppenantrag. Dieser müsste noch heuer eingebracht werden, sofern das Wirtschaftsjahr dem Kalenderjahr entspricht.

7 Geschenke für Mitarbeiter zu Jubiläen und auch die Kosten für die Weihnachtsfeier sind steuerfrei. „Geschenke zu Weihnachten und Dienstjubiläen wie Warengutscheine und Goldmünzen sind bis zu einem Betrag von 186 Euro pro Mitarbeiter und Jahr steuerfrei. Der Freibetrag für Betriebsveranstaltungen wie Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge beträgt 365 Euro pro Mitarbeiter und Jahr“, erklärt der Steuerberater.

8 Beschäftigungsbonus. Seit Juli 2017 ist es möglich, für neu geschaffene Jobs unter bestimmten Voraussetzungen die Lohnnebenkosten für drei Jahre zu 50 % refundiert zu bekommen. „Hat man zusätzliche Mitarbeiter eingestellt, sollte man beim AWS einen Antrag stellen, obwohl derzeit nicht sicher ist, ob die neue Regierung aufgrund EU-rechtlicher Bedenken diese Förderung beibehält.“ (ecke)