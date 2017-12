Münster – Der Textildiskonter Takko Fashion expandiert in Deutschland weiter. Für das nächste Geschäftsjahr will der Modehändler, der in Konkurrenz mit Primark, Kik oder H&M steht, mehr als 100 zusätzliche Geschäfte eröffnen. Das kündigte Takko mit Sitz in Telgte im Münsterland am Dienstag bei der Veröffentlichung von Geschäftszahlen an.

Im dritten Quartal 2017 legte das Unternehmen von August bis Oktober im Vergleich zum Vorjahr beim Umsatz um 4,9 Prozent auf rund 300 Millionen Euro zu. Der operative Gewinn (Ebitda) kletterte laut Mitteilung um 0,7 Prozent auf 42 Millionen Euro.

Takko betreibt in Europa in 16 Ländern insgesamt 1.862 Geschäfte. Hauptgesellschafter ist die britische Investmentgruppe Apax Partners mit Sitz in London. (APA/dpa)