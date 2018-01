Innsbruck – Die Post, die viele Verbraucher in den letzten Wochen von ihrer Bank bekommen haben, dürften viele als belanglos weggelegt haben. Doch hinter den unscheinbaren Schreiben über „Änderungen von Vertragsbedingungen“ stecken neue EU-Regeln, die Schätzungen zufolge europaweit mehr als eine Milliarde Konten betreffen. Denn mit 13. Jänner tritt die so genannte „Payment Service Directive“(PSD2) in Kraft.

Eine der wichtigsten Neuerungen: „PSD2“ bricht das Monopol der Banken beim Zugriff auf Kontodaten. Bankenvertreter zeigen sich skeptisch, denn wer weiß, wie viel Geld Privatkunden haben und wofür sie es ausgeben, kann ihnen leicht weitere Dienste anbieten – Baufinanzierungen etwa, Kredite, Versicherungen oder Wertpapiere. Künftig müssen Geldhäuser – dies aber nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Kunden – auch Drittanbietern wie z. B. „Fintechs“ den Zugriff auf Konten und Daten ihrer Kunden ermöglichen. WK-Spartenobmann Harald Wanke erklärte auf Anfrage der TT: „Insgesamt darf man als Bankenbranche diese neue, adaptierte Richtlinie als Chance, jedoch auch als Herausforderung sehen.“ Immerhin seien einige Prozesse damit verbunden, die einschneidend sein können. Und es sei nicht sicher, ob der Kunde letztendlich von der neuen Richtlinie tatsächlich profitiert: „Denn schlussendlich verschaffen sich Drittanbieter Daten, die bisher gut behütet beim jeweiligen Geldinstitut eingesetzt worden sind. Daten sind das Gold der Zukunft, deswegen sollte man in diesem Bereich doch sehr vorsichtig sein.“ Grundsätzlich will Brüssel mit der neuen Richtlinie den Wettbewerb fördern und den Geldtransfer sicherer, bequemer und auch billiger machen. Dass es grundsätzlich zu mehr Wettbewerb kommt, davon ist auch Wanke überzeugt, und dies bedeute in der Regel auch sinkende Preise. Allerdings solle man „Marktwirtschaft“ im Bereich der Banken immer nur bedingt einsetzen, so der Spartenobmann.

Die Arbeiterkammer (AK) geht davon aus, dass es in Zukunft mehr Anbieter auf dem Markt geben wird, deren primäres Geschäftsmodell es ist, mittels Kontoinformationsdiensten Bonitätsinformation über Verbraucher an dritte Unternehmen weiterzugeben, und dass Unternehmen in Zukunft auch vermehrt von Kunden verlangen werden, solche Informationen über ihre finanzielle Gebarung via Kontoinformationsdiensten beizubringen. „Dadurch könnte aber auch der Druck auf Verbraucher steigen, solchen Informationsflüssen zuzustimmen“, so Andreas Oberlechner, Leiter der AK-Rechts- und Konsumentenpolitischen Abteilung. Man werde, so Oberlechner, die künftige Praxis der jeweiligen Anbieter mit besonderem Augenmerk beobachten und darauf achten, dass sämtliche gesetzlichen Anforderungen (ausdrückliche Zustimmung, Identifizierung, Einklang mit den Datenschutzvorschriften etc.) von den jeweiligen Anbietern auch penibel eingehalten werden. (hu, APA)