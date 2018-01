Wien, Schwaz – Die österreichische Lackindustrie leidet seit Längerem unter einer dramatischen Verknappung von wichtigen Rohstoffen, schreibt der Fachverband der Chemischen Industrie Österreichs in einer Aussendung. „Einige Schlüsselrohstoffe sind derzeit gar nicht mehr erhältlich“, erklärt Hubert Culik, Obmann der Österreichischen Lackindustrie. Als Grund für die Rohstoffverknappung sieht Culik die verschärften Umweltauf­lagen in China, die zu zahlreichen Werksschließungen geführt haben. „Unsere Situation dürfte sich auch in den nächsten Monaten nicht verbessern. Während wir 2017 mit hohen Margenverlusten leben mussten, plagt uns mittlerweile die Sorge, überhaupt nicht mehr lieferfähig zu sein“, so Culik.

Auch Adler Lacke in Schwaz, mit 600 Mitarbeitern und einem konsolidierten Gruppenumsatz von 109 Mio. Euro Österreichs führender Hersteller, ist davon betroffen. „Aufgrund von Anlagenausfällen bei Produzenten von Titandioxid, Lösemitteln und chemischen Vorprodukten für unsere Lacke ist die Verfügbarkeit vieler Rohstoffe seit Herbst 2016 stark zurückgegangen“, erklärt Adler-Werk-Geschäftsführerin Andrea Berghofer gegenüber der TT. Gleichzeitig seien die Rohstoffpreise stark angestiegen. Darüber hinaus gebe es einen anhaltenden Trend zu Monopolisierung auf dem Rohstoffsektor auf Grund von Fusionierungen. So herrsche bei manchen Rohstoffen kaum noch Wettbewerb.

Derzeit habe man aber keine Lieferprobleme. Es sei Adler Lacke auf Grund langfristiger Partnerschaften mit Lieferanten möglich – wenn auch unter größten Anstrengungen –, die Versorgung mit Rohstoffen dauerhaft zu sichern. Nichtsdestotrotz stelle die Rohstoffpreis-Entwicklung auf dem Weltmarkt selbstverständlich eine massive Belastung dar, so Berghofer.

Die 27 Betriebe der österreichischen Lackindustrie beschäftigen knapp 3000 Mitarbeiter. Die Branche verzeichnete 2016 eine Gesamtproduktion von 161.000 Tonnen und einen Produktionswert von 434 Millionen Euro. (hu)