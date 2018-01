Frankfurt am Main – Der Goldpreis ist auf den höchsten Stand seit August 2016 gestiegen. Ein wichtiger Grund ist der schwächelnde US-Dollar. Der Preis für eine Feinunze Gold (etwa 31,1 Gramm) erreichte in der Spitze einen Preis von rund 1.366 US-Dollar, in Euro gerechnet kostete eine Feinunze 1.097 Euro. Hier sind Höchststände wegen des aufwertenden Euro derzeit außer Reichweite.

Seit Mitte Dezember hat der Goldpreis in Dollar rund 10 Prozent zugelegt. Der unter Druck stehende US-Dollar lässt das Edelmetall für viele Anleger rechnerisch günstiger werden. Die Nachfrage außerhalb des Dollarraums steigt daher, was den Goldpreis treibt. (APA/dpa)