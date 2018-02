Von Gabriele Griessenböck

Innsbruck, Wien – „Neue Technologien werden die Gesellschaft grundlegend verändern.“ Davon ist der Wiener Futurist Dietmar Dahmen fest überzeugt. Er selbst ist das beste Beispiel dafür. Statt öder Marketing-Vorträge begeistert der charismatische Ökonom und Psychologe weltweit mit emotionsgeladenen Innovations-Shows. So geht Wissensvermittlung heute, nämlich mit viel Action für Aktionslose. Dass dabei auch ungewöhnliche Mittel zum Einsatz kommen, ist für den Querdenker nur eine logische Konsequenz.

Um die sprunghaften Veränderungen der heutigen Zeit seinem Publikum als sinnliche Erkenntnis näherzubringen, greift der angesagte Innovationsexperte schon mal zur Kettensäge, um flugs einen Sessel in zwei Hälften zu zerteilen. Laut Dahmen müsse man Manager aufrütteln. Kaum ein Tag vergeht ohne neue Produkte, Services und Technologien, die einem versprechen, das Leben schöner, leichter und anders zu machen. Am laufenden Band fluten neue Geschäftsmodelle den Markt und verändern Altbewährtes nachhaltig. „Das wissen Unternehmer, aber sie fühlen es nicht“, erklärt er seine ungewöhnlichen Bühnenauftritte.

Für das kommende Jahr sieht der Zukunftsexperte vor allem für jene schwarz, die sich nicht bewegen wollen. Jedoch schließen sich Digitalisierung und analoge Technologien nicht aus. „Es gibt nicht den Kampf Analog gegen Digital, kein Schwarz-Weiß-Denken. Aber eine Ergänzung“, sagt Dahmen. Die Digitalisierung wird Mitarbeiter nicht obsolet machen, aber ihre Aufgaben ändern. Ungeliebte Teile des Jobs werden künftig Maschinen übernehmen. Service-Roboter werden zum Standard-Shopping-Erlebnis, die dem Kunden einen Überblick geben. Künstliche Intelligenz wird das gesellschaftliche Leben verändern.

Dahmen nennt das „Digitales Upgrade“. Dadurch rückt das Menschliche wieder mehr in den Mittelpunkt. „Menschen können dadurch ihrer Berufung folgen, nicht nur einen Beruf ausüben.“ Gerade ein Tourismusland wie Österreich werde sich durch die Servicequalität gut positionieren können. „Die Qualität der Menschlichkeit wird in digitalisierten Zeiten zunehmend wichtiger.“

Ein Zukunftsmodell, wie sich die Gesellschaft weiter digitalisiert und ihre Bereiche durch neue Technologien organisiert, ist die Blockchain. In der breiten Wahrnehmung ist diese Technologie vor allem in Verbindung mit der Kryptowährung Bitcoin ein Begriff. Der Bitcoin hat sich im Jahr 2017 verfünfzehnfacht und sorgt weiter für Aufmerksamkeit. Die digitale Währung sieht Dahmen als festen Bestandteil der Finanzwelt, ohne dass traditionelle Währungen ersetzt werden. „Weil der Bitcoin letztendlich eine Wette ist, würde ich wetten, dass es die Währung bis in den sechsstelligen Bereich schafft“, sagt er. Aber die Technologie, die hinter der Kryptowährung steckt, sei das eigentliche Novum daran. Die Blockchain sei eine Technologie, die „Vertrauen operationalisiert“. Weil diese Technologie an menschlichen Grundwerten ansetzt, wird sie laut Dahmen zum Game-Changer.