Die US-Börsen sind am Montag im Späthandel massiv abgerutscht und haben damit die beachtlichen Verluste vom Wochenstart weiter ausgebaut. Der Dow Jones knickte bis etwa 21.10 Uhr um extreme 1488,73 Einheiten oder 5,83 Prozent auf 24.032,23 Zähler ein. Im Verlauf musste der Dow bei seinem Tagestief von 23.923 Zähler den stärksten Punkteverlust in seiner Geschichte hinnehmen. Am 26. Jänner hatte der weltbekannteste Index bei 26.616 Punkten noch ein Rekordhoch markiert.

Der 500 ausgewählte US-Unternehmen fassende S&P-500 Index sackte um 4,24 Prozent auf 2645,07 Zähler ab. Der Technologieindex Nasdaq Composite Index reduzierte sich um deutliche 3,56 Prozent auf 6983,21 Zähler.

An der Wall Street scheint damit die Sorge um eine schnellere Zinswende immer mehr um sich zugreifen. Bereits am Freitag hatte die Wall Street wegen weiter steigenden Anleiherenditen die stärksten Tagesverluste seit Juni 2016 hinnehmen müssen. (APA)