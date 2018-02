Von Stefan Eckerieder

Nürnberg — Österreich gehört bei der biologischen Landwirtschaft bereits seit Langem zu den Vorreiterländern in der EU. Und die höheren Preise, die die Landwirte für Bio-Produkte im Vergleich zu konventionellen Lebensmitteln erhalten, haben dazu geführt, dass der Bereich im vergangenen Jahr erneut gewachsen ist. Die Zahl der heimischen Bio-Betriebe ist 2017 laut einer ersten Schätzung des Bio-Verbandes Bio Austria um 563 auf 23.680 gestiegen. Somit produzieren bereits 20,9 Prozent der österreichischen landwirtschaftlichen Betriebe auf biologischer Basis. Mit 634.380 Hektar sind demnach bereits knapp ein Viertel der heimischen landwirtschaftlichen Flächen Bio-Flächen. EU-weit ist Österreich damit die führende Bio-Nation, weltweit belegt Österreich mit seinem Bio-Anteil den vierten Rang.

„Jeden Tag kommen sieben neue Bio-Betriebe dazu, die Bio-Fläche wächst am Tag in einer Größenordnung von 300 Fußballfeldern. Im Jahr bedeutet das einen Zuwachs in der Größe Wiens", beschrieb Gertraud Grabmann, Bio-Austria-Obfrau, anlässlich der Biofach in Nürnberg. Die Messe gilt als weltweit größte Messe der Branche. Der Stellenwert Österreichs im Bio-Bereich zeigt sich auch am Auftritt der österreichischen Aussteller. Mit mehr als 100 Ausstellern, die sich dem Fachpublikum präsentieren, ist Österreich das fünftgrößte Teilnehmerland.

Das Potenzial sei aber noch lange nicht ausgeschöpft, meint Grabmann. „Kein anderer Bereich bei der Lebensmittelproduktion wächst so stark wie Bio." Die Österreicher würden mit Bio-Landwirtschaft sauberes Wasser, Artenvielfalt und Biodiversität verbinden. Das Umweltbewusstsein spiele auch eine starke Rolle dabei, dass Österreicher häufiger als alle anderen Nationen in Europa beim Einkauf zu Bio-Produkten greifen. Laut einer Umfrage des heimischen Lebensmittelvermarkters AMA konsumieren 15 Prozent der Konsumenten so gut wie täglich ein biologisches Produkt, ein Drittel zumindest mehrmals wöchentlich. 52 Prozent denken, dass Lebensmittel aus biologischer Produktion weiter an Bedeutung gewinnen werden. Die starke Nachfrage nach Bio hat den Produzenten in diesem Bereich im Vorjahr einen Umsatz von 508 Mio. Euro beschert, ein Zuwachs von knapp zwölf Prozent.

Wenn Österreicher zu Bio-Lebensmitteln greifen, denken sie demnach vor allem an die eigene Gesundheit. „Die Produkte aus dem biologischen Anbau werden von einer Mehrzahl als Beitrag zu einer guten Ernährung gesehen", erklärt Barbara Köcher-Schulz, Bio-Marketing-Managerin der AMA. Weitere wichtige Kaufmotive sind Regionalität, der Verzicht auf chemisch-synthetische Dünge- und Pflanzenschutzmittel sowie guter Geschmack.

Doch auch im Rest Europas steigt die Bio-Produktion. EU-weit hat diese im vergangenen Jahr um elf Prozent zugelegt. Die starke Stellung Österreichs bei Bio-Export sehen die Bio-Vermarkter dadurch jedoch nicht gefährdet. „Österreichische Produkte werden in den großen EU-Ländern vor allem mit hoher Qualität und Natürlichkeit assoziiert." Hauptabnehmerland der Bio-Lebensmittel ist ebenso wie bei konventionellen Lebensmitteln Deutschland, wo rund ein Drittel der heimischen Agrarexporte landen. Dabei hat Deutschland sich im neuen Koalitionsvertrag dem Ausbau der Bio-Produktion verschrieben, merkte Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger am Rande der Biofach an. Eine Strategie Österreichs, um die Spitzenposition der heimischen Bio-Landwirtschaft zu verteidigen, sei aus ihrer Sicht jedoch nicht notwendig. „Bio wächst ja." Auch der Zielmarke von Bio Austria, bis 2030 rund 30 Prozent der landwirtschaftlichen Flächen biologisch zu beackern, kann Köstinger wenig abgewinnen. „Ich halte nichts von Prozentsätzen." Solange Nachfrage weiter wachse, sehe sie keinen Grund einzugreifen.

Obwohl jeder Österreicher statistisch mindestens einmal im Jahr zu einem Bio-Produkt greift, sehen die Vermarkter vor allem Potenzial bei der Bekanntheit der Bio-Siegel. Nur knapp ein Drittel (35 Prozent) kennt das EU-Biozeichen, 47 Prozent das AMA-Biosiegel.