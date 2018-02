Von Stefan Eckerieder

Nürnberg – Wo Bio drin ist, ist oft kein Bio drauf. Viele Hersteller von Bio-Lebensmitteln sind bei der Verpackung ihrer Waren wenig nachhaltig.

Die Bio-Branche ist innovativ. Die neuesten Trends im Lebensmittelbereich wie Fleisch- und Milchersatzprodukte, zuckerfreie Lebensmittel oder Proteindrinks sprechen dieselbe Konsumentengruppe an wie Bio-Lebensmittel. Das wird auf der Biofach in Nürnberg deutlich, der weltgrößten Bio-Fachmesse. Doch so erfindungsreich und umweltbewusst die Produzenten beim Ausfeilen neuer Produkte sind, so weit hinkt die Branche bei der Nachhaltigkeit der Verpackung hinterher. Nicht mehr als „wenige gute Ansätze“ bei der Verpackung der Bio-Lebensmittel ortet Unternehmensberaterin Carolina E. Schweig. Sie ist Verpackungsberaterin für Lebensmittelproduzenten.

Zwar legen die Bio-Produzenten viel Wert auf die ökologische Produktion ihrer Waren, bei der Verpackung handeln viele weiter wie konventionelle Vertreter der Branche. „Mehrere Verpackungsschichten, zu große Verpackungen, teilweise drei bis vier Verpackungskomponenten für ein Produkt“, sind die größten Sünden, die die Verpackungsexpertin auch bei den Bio-Produzenten kritisiert. Zwar gebe es zu Plastikverpackungen derzeit etwa für Waren, die vor Feuchtigkeit geschützt werden müssen und lange haltbar sein sollen, noch keine tauglichen Alternativen, dennoch könnten viele Hersteller wenigstens die wenig umweltverträgliche Verpackung minimieren, meint Schweiger. Während Plastik zumindest recyclebar sei, seien Verpackungen mit mehreren Komponenten oft nur ein Fall für die Müllverbrennungsanlagen. Schweiger meint damit etwa Papiersackerln mit Plastikbeschichtungen, oder Joghurtbecher aus Kunststoff, die mit Karton ummantelt sind um der Ware ein Bio-Image zu verpassen. Dazu ist der Deckel meist aus Aluminium. Für Müllsortierungsanlagen sei das der Worst Case, weil diese immer nur eine Komponente erkennen könnten. Für Konsumenten ist es zudem unmöglich, diese Verpackungen im Hausmüll richtig zu trennen.

Viele Verpackungen von Bio-Lebensmittel verbreiten nur den Anschein von Öko-Verpackungen. „Eigentlich ist es eine Augenauswischerei. Aber die Kunden kaufen so lieber“, sagt ein Hersteller von Fertigkochmischungen, der seine Waren in braunen Plastiktüten verkauft, gegenüber der TT. Die so natürlich anmutenden Papiersackerln sind auf der Innenseite mit einer Plastikfolie beschichtet damit keine Feuchtigkeit an die Ware kommt, erklärt der Unternehmer.

Dabei hätten es Kunden selbst in der Hand, auf Produzenten einzuwirken, meint Schweiger. Etwa indem sie beim Einkauf zu Waren greifen, die sinnvoll und nachhaltig verpackt sind. Innovationen im Bereich der ökologischen und biologisch abbaubaren Verpackungen erhofft sich Schweiger von den großen Lebensmittelproduzenten, die zuletzt vermehrt kleinere Bio-Manufakturen aufgekauft haben. Diese hätten auch das Know-how und die Ressourcen, um die Forschung in diesem Bereich voranzutreiben.