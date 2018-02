Wien, Innsbruck – Hoteliers und Gastronomen haben im vergangenen Jahr weniger neue Betriebe gegründet. „Der Markt ist gesättigt“, hieß es von der Wirtschaftsauskunftei CRIF Österreich am Montag. 2017 entfielen 5,5 Prozent der österreichweiten Neugründungen auf Beherbergungs- und Gastronomiebetriebe. 2016 lag ihr Anteil noch bei 6,7 Prozent. Auch in absoluten Zahlen sei das Minus deutlich ausgefallen.

Zugleich dürfte sich aber das Wirtshaussterben im Vorjahr zumindest verlangsamt haben. Die Zahl der Insolvenzmeldungen in der Branche ist zurückgegangen. Gab es von 2014 auf 2015 noch einen Anstieg von rund 8 %, gingen die Zahlen von 2016 auf 2017 um 6 % zurück. „Saisonale Schwankungen, hohe Miete­n, eine starke Fluktuation im Personalbereich und nicht abschätzbare Wetterkapriolen“ seien nur einige Aspekte, mit denen Betriebe zu kämpfen hätten, sagt Boris Recsey, Geschäftsführer CRIF Österreich.

Dabei sei die Eigenkapitalquote in der Hotellerie und Gastronomie traditionell gering. Wobei es sehr starke Unterschiede in den Bundesländern gibt. Am besten mit Eigenkapital sind die Betriebe in Vorarlberg ausgestattet (26 Prozent). Dahinter folgen Kärnten (ca. 22,6 %) und Salzburg (ca. 22,4 %). Die Tiroler Betriebe weisen in der Erhebung im Schnitt Eigenkapital in der Höhe von rund 19,7 Prozent auf. Mit nur 3,4 Prozent Eigenkapital sind Hotel- und Gastronomiebetriebe in der Bundeshauptstadt Wien Schlusslicht.

Die beiden Bundesländer mit den höchsten Nächtigungszahlen sind wenig überraschend die beliebtesten Standorte für Beherbergungs- und Gastro-Betriebe. 18,2 Prozent aller Betriebe befinden sich in Tirol, dahinter folgt Wien mit 16 Prozent. Schlusslichter bilden die kleinsten Bundesländer Österreichs, Vorarlberg (4,9 Prozent) und das Burgenland (3,1 Prozent). (APA, TT)