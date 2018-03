Brüssel – Tirol zählt vergleichsweise zu den reicheren Regionen Europas, im Bundesländervergleich liegt Tirol gleichzeitig nur im Mittelfeld. Das zeigen die jüngsten Daten des EU-Statistik­amts Euro­stat, die sich auf das Jahr 2016 beziehen und die Wirtschaftsleistung der Regionen vergleichen. Berücksichtigt wird dabei auch das jeweilige Preisniveau in den Regionen, um sie besser miteinander vergleichen zu können.

Demnach kam Tirol auf eine kaufkraftbereinigte Wirtschaftsleistung (BIP) je Kopf von 40.200 Euro. Das lag deutlich über dem Durchschnitt aller 276 EU-Regionen. Konkret machte Tirols BIP pro Kopf 138 Prozent des EU-Durchschnitts aus. Wie bereits in den Jahren zuvor lagen in Österreich aber andere Bundesländer noch vor Tirol, zum Teil deutlich. Salzburg etwa hat 2016 Wien als reichste Region Österreichs überholt und kam auf Rang 17 aller 276 Regionen in der EU, Wien auf Rang 18. In Salzburg betrug die Wirtschaftsleistung pro Kopf 154 Prozent des europäischen Durchschnitts, in Wien 153 Prozent. Auch Vorarlberg liegt mit 141 Prozent des EU-Schnitts noch vor Tirol. Dahinter folgen Oberösterreich (129 Prozent), die Steiermark (113 Prozent), Kärnten (108 Prozent) und Niederösterreich (104 Prozent). Als einziges Bundesland unter dem EU-Durchschnitt (=100 %) liegt das Burgenland mit 88 Prozent. Knackpunkt an den Eurostat-Daten: Pendlerströme können sich erheblich auf das BIP pro Kopf auswirken. Soll heißen: Wer in eine Region zur Arbeit pendelt, erhöht dort das BIP, was sich in seiner Ursprungsregion entsprechend negativ auswirkt.

Reichste Region in der EU blieb aber wie schon 2015 die westliche Londoner Innenstadt mit einem kaufkraftbereinigten Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf, das 611 Prozent des EU-Durchschnitts ausmachte. Die zweitreichste Region in der EU ist Luxemburg (257 Prozent des EU-Durchschnitts), gefolgt von Süd- und Ost-Irland (217 Prozent), der Hauptstadtregion Brüssel sowie Hamburg (jeweils 200 Prozent). Weit vor Wien liegen mittlerweile Bratislava (184 Prozent) und Prag (182 Prozent) auf den Rängen sechs und sieben im EU-Vergleich der Regionen.

Ärmste EU-Region ist ­Severozapaden in Bulgarien mit einem BIP pro Einwohner von nur 29 Prozent des EU-Schnitts. Unter den zehn ärmsten Gegenden Europas befinden sich fünf bulgarische, zwei rumänische und zwei ungarische Regionen sowie das französische Überseegebiet Mayotte. (mas, APA)