Wien – Die Einzelhändler in Österreich inklusive Tankstellen haben im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 ein nominelles Umsatzplus von 2,9 Prozent erzielt. Unter Berücksichtigung der Inflation ergab sich laut Zahlen der Statistik Austria ein Plus von 0,7 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Die Großhändler schafften ein nominelles Plus von 6,0 Prozent und ein reales Plus von 1,9 Prozent.

Deutlich steigende Kfz-Neuzulassungen bescherten dem Kfz-Handel ein Umsatzplus von 7,5 Prozent und ein reales Plus von 6,2 Prozent. Insgesamt erreichte der Handel ein nominelles Umsatzplus von 5,1 Prozent und real von 2,2 Prozent, teilte die Statistik Austria am Montag mit.

Die Statistiker haben auch das nominelle Umsatzwachstum der österreichischen Dienstleistungsunternehmen analysiert. Die Dienstleistungsunternehmen erzielten im Jahr 2017 im Vergleich zu 2016 ein Umsatzplus von 3,8 Prozent. Eine sehr positive Entwicklung der Nächtigungszahlen führten bei Beherbergungs- und Gastronomiebetrieben zu einem Erlösplus von 4,9 Prozent. Deutlich zulegen konnten auch die anderen Dienstleistungsbranchen, darunter freiberufliche/technische Dienstleistungen (+4,4 Prozent), sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen (+3,8 Prozent) und Verkehr (+3,7 Prozent).

Die positive Konjunkturentwicklung ließ in beiden Branchen die Beschäftigtenzahlen steigen. Im Handel stieg die Zahl der Beschäftigten um 0,7 Prozent und im Dienstleistungssektor um 1,9 Prozent. (APA)