Von Max Strozzi

Berlin, Innsbruck — Straßenrad-Weltmeisterschaft, Kletter-Weltmeisterschaft und die Nordische Ski-Weltmeisterschaft: Gleich drei Sport-Großereignisse stehen heuer bzw. in der nächsten Wintersaison in Tirol am Programm, und die stellt die Tirol Werbung bei der internationalen Branchenmesse ITB in Berlin gerade ins Schaufenster. Besonders mit der Rad-WM als Zugpferd will sich Tirols Tourismus im Sommer stärker als Radland präsentieren. „Wir sind bisher als Rad-Destination international kaum vertreten", räumt Tirols oberster Werber Josef Margreiter ein. Die Straßenrad-Weltmeisterschaft soll als Startschuss dienen, das Image aufzupolieren. Insgesamt rund 200 Millionen Menschen dürften das Event von den Fernsehgeräten verfolgen, 800.000 Radsport-Fans erwartet man sich während der Rad-WM-Woche in Tirol, an Spitzentagen dürften rund 200.000 Zuschauer Tirols Straßen säumen — das entspricht etwa knapp einem Viertel der Tiroler Bevölkerung. Eine „logistische Sonderprüfung" für die „schwerste Rad-WM, die es je gab", befindet Tirols Ex-Radprofi und WM-Sportdirektor Thomas Rohregger.

Tirol müsse am Rad-Tourismus partizipieren, sagt Josef Margreiter. Die Tirol Werbung habe nun die Aufgabe, das Land als Radland weiterzuentwickeln — quasi als das „Skifahren des Sommers" zu festigen. Bereits jetzt nutze jeder dritte Sommertourist während seines Urlaubs in Tirol das Fahrrad, was knapp 2 Millionen Urlaubern entspricht. „Tendenz stark steigend", ergänzt Margreiter. Die Rad-Infrastruktur in Tirol muss dafür aber noch ordentlich an Tempo zulegen. In den vergangenen zwei Jahren wuchs laut Tirol Werbung die Zahl der Single Trails bereits von 40 auf 112, womit sich die Biker auf 300 Kilometern Singletrails austoben können. Auch das Radwegenetz abseits der Straßen habe sich in den vergangenen beiden Jahren um 40 Kilometer ausgedehnt, zudem seien weitere 40 Kilometer in Bau und noch einmal 55 Kilometer in Planung. Mit den ÖBB und dem Verkehrsverbund sei man im Gespräch, entsprechende Angebote zu entwickeln. Ab dem Sommer werde darüber hinaus begonnen, Rennrad-Routen in Tirol zu beschildern. Touristen will die Tirol Werbung zudem Rennradtouren abseits der Hauptverkehrswege schmackhaft machen. Zur Rad-WM wird weiters ein österreichweiter Radroutenplaner als App auf den Weg gebracht.

Nicht nur dem Radtourismus widmet man sich in Berlin. Die Digitalisierung etwa erlebe eine „sehr rasante Entwicklung", bestätigen Tourismuswerber. Auch weitere Trends verfolgen die Tiroler mit Argusaugen. Denn dem Alpenraum wird zwar ein touristisches Wachstum von 4 bis 5 Prozent vorausgesagt. Wachstumstreiber sind aber andere: Dem Strand- und Sonnenurlaub wird ein 10-Prozent-Plus bescheinigt, dem Städtetourismus sogar ein 15-Prozent-Plus.