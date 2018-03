Igls – Der Lebensmittelhandel erlebe gerade stürmische Zeiten, befindet Spar-Chef Gerhard Drexel. „Wir haben einen messerscharfen Wettbewerb mit Kick-out-Potenzial und nicht alle werden ihn überleben“, schilderte der Vorstandsvorsitzende des Handelskonzerns gestern beim Tiroler Handelsforum der Wirtschaftskammer Tirol in Igls. Aus Sicht der Lebensmittelhändler gebe es im Prinzip zwei Hauptprobleme: die Filialdichte und das Preisniveau. „Wir haben aus Sicht der Händler zu tiefe Preise“, erklärte Drexel. Tschechen, Ungarn und Slowaken würden nach Wien zum Einkaufen fahren, weil dort viele Produkte günstiger seien. Die Filialdichte in Österreich sei zudem die zweithöchste in Europa. Im Lebensmittelhandel werden künftig Regionalität und Lokalität viel wichtiger werden, also Lebensmittel aus der unmittelbaren Umgebung.

Österreichs Lebensmittelhändler würden derzeit lediglich eine Netto-Umsatzrendite von durchschnittlich einem bis drei Prozent erwirtschaften – von jedem umgesetzten Euro blieben also drei Cent als Gewinn. Internationale Markenartikelherstellern dagegen würden von jedem umgesetzten Euro 10 bis 30 Cent als Gewinn bleiben. Der Tabakriese Philip Morris erwirtschafte sogar 41 % Umsatzrendite, der Lebensmittelkonzern Nestlé 15 %. „Da verdient man ordentlich Geld“, befand Drexel.

Das Tiroler Handelsforum ging auch der Frage nach, wie sich die Digitalisierung auf die Geschäftsmodelle von Handelsunternehmen auswirkt. „Stationärer Verkauf und Online-Handel werden zur hy­briden Variante verschmelzen“, glaubt Felix Piazolo vom „Retail Lab“ der Uni Innsbruck – eine von heimischen Unternehmen bzw. Organisationen gesponserte Forschungseinrichtung. Laut einer Studie würden sich knapp zwei Drittel der Kunden wünschen, dass das bestellte Produkt noch am selben Tag nach Hause geliefert wird, gleichzeitig würden sich aber 60 Prozent der Kunden auch „stationäre Erlebnisse“ wünschen, also im Prinzip tolle Filialen. Wie eine Verschmelzung von stationär und online im Handel funktionieren könnte, schilderte Piazolo anhand eines Beispiels. So soll heuer eine von Retail Lab und einem Tiroler Optiker entwickelte App lanciert werden, mit deren Hilfe über die Smartphone-Kamera die Dioptrienzahl ermittelt werden kann. Konkret müssen dabei Bilder identifiziert werden – anhand des Abstands zwischen Smartphone-Kamera und Auge wird die Sehschwäche ermittelt. „Die App dient als Kundenbindungsmaßnahme, der Kunde geht danach zum Optiker“, so Piazolo.

Die Digitalisierung im Handel schlägt sich auch in der Ausbildung nieder: Ab Herbst starte der neue Lehrberuf zum E-Commerce-Kaufmann/ -frau, erklärte Wirtschaftskammer-Vizepräsidentin Barbara Thaler. (TT)