Wien – Die Erzeugermilchpreise sind wie von der Branche erwartet zum Jahresanfang gesunken. Die Molkereien zahlten im Jänner im Gesamtdurchschnitt netto 40,27 Cent/kg an die Landwirte aus. Das geht aus einem Marktbericht der Agrarmarkt Austria (AMA) hervor. Damit wurde mehr ausbezahlt als im Jänner der vergangenen zwei Jahre. Der Preis dürfte laut AMA aber weiter sinken.

Für den Februar rechnet die Behörde mit durchschnittlich 38,20 Cent/kg Milch im Schnitt aller Qualitäten mit durchschnittlichem Fettgehalt. Gegen Jahresende 2017 erhielten die Bauern noch an die 42 Cent – nach einem Tiefstand 2016 mit nur gut 31 Cent pro Kilo. Zum Vergleich sank der Erzeugermilchpreis in Deutschland zum Jahresstart auf 35 Cent. Die heimischen Bauern haben beim Milchpreis im vergangenen Jahrzehnt eine Berg- und Talfahrt erlebt. Vor der ersten Milchkrise erhielt ein Landwirt im Jahr 2008 noch einen Rekordpreis von 40 Cent/kg für konventionell erzeugte Milch, dann stürzte der Preis bis Juli 2009 auf 25 Cent ab, ehe er sich bis zum Jahr 2014 wieder auf 40 Cent erholte. Dann setzte der Milchpreis im Jahr 2015 und 2016 wieder zum Sinkflug an und stieg im Jahr 2017 kräftig an, auch Butter wurde daraufhin teurer. (APA)