Wien – Einer der kältesten Frühjahrsstarts seit Jahrzehnten befeuert offenbar die Reiselust: Die Nachfrage nach Urlaub in wärmeren Gefilden hat jedenfalls spürbar angezogen. „Im Vergleich zum Vorjahr nutzen die Österreicher ihre Auszeit zu Ostern heuer deutlich intensiver für Reisen“, so der Chef der landesweit rund 110 Ruefa-Reisebüros, Walter Krahl. Die Buchungsumsätze seien um 10 Prozent geklettert.

Spanien, Ägypten und die Malediven sind bei den von der Verkehrsbüro Group angebotenen Flugpauschalreisen derzeit – gemessen am Umsatz – die Top-3-Urlaubsziele, wie das Unternehmen heute, Dienstag, mitteilte. Spanien – und hier vor allem Mallorca und die Kanaren – liegt zu Ostern dabei mit einem Anteil am Gesamtbuchungsumsatz von 15,5 Prozent klar vorne. Mit großem Abstand dahinter folgt Ägypten mit einem Umsatzanteil von 7,2 Prozent. In der Gunst der Österreicher ist die Destination heuer gegenüber dem Vorjahr von Platz vier auf Rang zwei vorgerückt.

Die Sorge vor Terroranschlägen in dem in den vergangenen Jahren von Urlaubern gemiedenen nordafrikanischen Land scheint verblasst zu sein, die Buchungen sind jedenfalls wieder merklich angesprungen – dazu dürften nicht zuletzt kräftige Preisnachlässe beigetragen haben. „Eine Woche ‚all inclusive‘ in Ägypten ist um bis zu 200 Euro günstiger als etwa in Mittelmeerdestinationen wie Spanien“, betonte Verkehrsbüro-Vorstand Helga Freund. „Man merkt ganz deutlich, dass das Tief überwunden ist.“

Österreicher nehmen für Sandstrände weite Strecken in Kauf

Häufig seien heuer für den Osterurlaub auch weiter entfernt gelegene Sandstrände auf den Malediven, Thailand oder Mauritius gebucht worden – diese drei Destinationen kommen heuer bei Ruefa zusammengenommen auf einen Umsatzanteil von 13,9 Prozent. Städteurlauber, die über die anstehenden Feiertage weiter weg wollen, entschieden sich dem Reiseanbieter zufolge häufig für die USA – etwa New York, San Francisco und Miami – sowie für die Vereinigten Arabischen Emirate (Dubai).

Immer mehr Urlauber fahren zu Ostern – je nach Witterung – auch mit dem Zug und dafür nicht so weit weg. „Bahnreisen nach Italien und Deutschland werden oft sehr kurzfristig gebucht – gerade zu Ostern hängt das stark vom Wetter und der Schneesituation in den österreichischen Skigebieten ab“, so Ruefa-Geschäftsführer Krahl. Generell steige aber das Interesse an Bahnreisen - 2017 seien die Buchungsumsätze in diesem Bereich gegenüber dem Jahr davor bei ihm im Unternehmen um 11 Prozent gestiegen. (APA)