Die Wiener Börse hat 71 neue internationale Anleihen in den Handel aufgenommen, darunter zwölf Staatsanleihen, 24 Financial Bonds und 35 Unternehmensanleihen. Unterstützt wird die Liquidität in diesen Bonds vom deutschen Maklerhaus Walter Ludwig Wertpapierhandelsbank. Die neuen Bonds sind täglich zwischen 9 Uhr und 17:30 Uhr fortlaufend handelbar, teilte die Wiener Börse am Dienstag mit.

„Nicht nur Aktien, auch Anleihen sollen für den heimischen Anleger zu Inlandsspesen handelbar sein. Daher verbreitern wir auch in dieser Asset-Klasse die Auswahl“, so der Chef der Wiener Börse, Christoph Boschan. Der börsliche Handel von Bonds bringt für Anleger zahlreiche Vorteile, allen voran Neutralität, Handelsüberwachung und transparente Informationsversorgung.

Insgesamt sind per 26. März 2018 in Summe 3544 Anleihen an der Wiener Börse handelbar, davon sind 693 von internationalen Unternehmen. Die Mehrheit der in Wien handelbaren Bonds zählt mit 2681 Titeln zum Finanzsektor, dazu kommen 544 Staatsanleihen und 319 Corporate Bonds. (APA)