Von Matthias Reichle

Grins – Das Gasthaus ist seit Juni 2017 geschlossen, die Bankstelle hat 2015 zugemacht und nahm den letzten Bankomaten gleich mit – und seit über einem Jahr gibt es auch kein Lebensmittelgeschäft mehr. In der 1389 Einwohner zählenden Gemeinde Grins gibt es nur noch wenig Infrastruktur.

Seit Ende Jänner 2017 der kleine Lebensmittelmarkt seine Türen schloss, fehlt etwas – das wurde auch bei einer Gemeindeversammlung spürbar.

Die Gemeinde will das Problem nun selbst in die Hand nehmen und startet das Leader-geförderte Projekt „Nahversorgung Grins“. „Es ist eine Bürgerbeteiligung, es geht um eine Bewusstseinsbildung in der Bevölkerung“, erklärt Bürgermeister Thoma­s Lutz.

Ihm schwebt eine besondere Idee vor. Vergangenen Herbst war er mit einer kleinen Grinner Delegation in Vorarlberg unterwegs. „Dort sind die Strukturen anders als in Tirol.“ Rund 20 Lebens­mittelgeschäfte in den Dörfern sind genossenschaftlich organisiert. Das heißt, sie werden nicht von einem Händler oder einer Kette, sondern von den Genossenschaftsmitgliedern selbst betrieben. Gleichzeitig gibt es in Vorarlberg ein­e hohe Förderung, die vom Land und den Gemeinden gezahlt wird. „Wir möchten so etwas auch bei uns aufzeigen“, betont Lutz. „Das klingt interessant, wenn du irgendwo Mitglied bist, hast du einen anderen Zugang.“ Auf der anderen Seite gibt es solche historisch gewachsenen Geschäfte in Tirol nicht. „Es heißt nicht, dass das bei uns gleich läuft wie draußen“, betont er vorsichtig. Man müsse zuerst einen Bewusstseinsprozess starten.

Zunächst solle die Bevölkerung befragt werden, was ihr wichtig ist, erklärt Lutz das Prozedere. Denn auch das Gasthaus fehle als Ort der Kommunikation und nicht zuletzt der Bankomat als wichtige Infrastruktur. „Wir sind nach allen Seiten offen.“ Es wird auch abgefragt, ob die Menschen bereit wären, sich selbst einzubringen oder auch verstärkt dort einzukaufen.

Nach wie vor ist der Wunsch da, einen selbstständigen Kaufmann zu finden, der dann auch von der Gemeinde unterstützt würde. Man habe mehrere Gespräche mit Handelsketten geführt. Es sei schwierig, das wirtschaftlich über die Runden zu bringen, lautete jeweils die Rückmeldung. Dass es nicht einfach wird, weiß Lutz ebenso wie Franz Auderer, der Obmann der Grinner Dorfgenossenschaft, der die Räumlichkeiten des alten Lebensmittelgeschäftes gehören. „Das wird nicht so schnell gehen“, betont auch er. „Wir sind derzeit noch komplett in der Planungsphase. Ob es genossenschaftlich organisiert ist – mit einem Geschäftsführer– oder ob es ein eigenständiger Unternehmer ist, das ist alles noch offen.“

In Tirol gibt es derzeit kein Beispiel für ein genossenschaftlich organisiertes Geschäft, wie Werner Draschl von der Abteilung Wirtschaftsförderung des Landes betont.

In Vorarlberg haben sich unabhängige Lebensmittelhändler und Genossenschaften im Verein „Dörfliche Lebensqualität und Nahversorgung“ organisiert. Ohne Förderung würden viele jedoch nicht existieren können, betont Geschäftsführer Karl-Heinz Marent. Rund 1,4 Mio. Euro werden pro Jahr zugeschossen. Ein Lebensmittelhändler hätte aber nachweislich positive Auswirkungen auf den Ort. Die Senioren hätten eine bessere Aufenthaltsqualität, es gebe keine Abwanderung, sondern eher Zuzug, und das Geschäft würde sich sogar auf die Grundstückspreise auswirken. „Senioren gehen bis zu dreimal am Tag einkaufen und trinken einen Kaffee.“