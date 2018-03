Entwicklung der Sparquote in Österreich

Wien — Die Fremdwährungskredite der privaten Haushalte sind in Österreich auch im Vorjahr zurückgegangen. Konkret sank das aushaftende Volumen gegenüber 2016 um 16,4 %, teilte die Finanzmarktaufsicht (FMA) mit. Ende 2017 gab es noch Fremdwährungskredite — etwa in Schweizer Franken — an Private im Gegenwert von 16,07 Mrd. Euro — zum Höchststand 2006 waren es 38,8 Mrd. Euro. Damals war laut FMA fast jeder dritte Kredit ein Fremdwährungskredit, derzeit sind es noch zehn Prozent.

Seit Herbst 2008 dürfen bis auf wenige Ausnahmen keine neuen Fremdwährungskredite an Private vergeben werden. 175.000 Familien sind laut FMA aus Fremdwährungskrediten ausgestiegen, 95.000 haben noch einen laufen. (TT)