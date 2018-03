Wien – Die österreichischen Reisebüros haben über ihren Fachverband in der Wirtschaftskammer die Lufthansa-Gruppe vor Gericht gezerrt. Grund dafür ist, dass Lufthansa ab nächster Woche bei Buchungen im Reservierungssystem der Reisebüros zusätzliche Gebühren verrechnen will. Um den besten Preis zu bekommen, müssten die Reisebüros auf das eigene Buchungssystem der Lufthansa ausweichen. Lufthansa nutze damit seine Monopolstellung aus, zum Nachteil der Kunden und Reisebüros, meinen die Unternehmer.

Will eine Reisender einen Flug in sein Zielland und einen eventuellen Weiterflug samt Hotel und Mietauto buchen, so sieht das Reisebüro im offenen Reservierungs-System (GDS) alle Flüge aller Fluglinien samt Partnerhotels und Mietautoangeboten. Entsprechend ist es dem Reisebüro möglich, den für den Kunden günstigsten Tarif auszuwählen. Ab nächster Woche wird die Lufthansa-Gruppe Bestpreise jedoch nur noch über das eigene Buchungsportal einem neuen Buchungskanal (NDC) anbieten. Reisebüros, die ihre Buchungen über GDS tätigen, bekommen diese günstigen Tarife dann nicht mehr, zudem fallen Zusatzgebühren an. Im eigenen Buchungssystem der Lufthansa würden Flüge anderer Airlines, die womöglich billigere Angebote hätten, nicht aufscheinen.

„Die Buchung im Reisebüro wird damit unattraktiv für Kunden. Reisebüros werden gezwungen, auf andere Systeme umzusteigen, um weiterhin wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können. Damit gehen aber auch sämtliche Preisvergleichsmöglichkeiten, die über GDS möglich sind, verloren“, zeigen sich Felix König, Obmann des Fachverbandes der Reisebüros, und Andreas Kröll, Obmann der Tiroler Reisebüros, empört. Das Verhalten der Lufthansa-Gruppe sei einzig und alleine mit ihrer „Stellung als Quasimonopolist zu erklären“, meint Kröll.

Ein österreichisches Kartellgericht hat bereits in einem noch nicht rechtskräftigen Urteil festgehalten, dass bei der Lufthansa-Gruppe gegenüber den österreichischen Reisebüros eine relative Marktbeherrschung vorliege. Der Fachverband sieht sich darin bestätigt, dass Reisebüros nicht diskriminiert werden und ihnen keine unangemessenen Preise verrechnet werden dürften, heißt es in einer Aussendung der Wirtschaftskammer Tirol. Derzeit laufe ein Verfahren vor dem Obersten Gerichtshof. Wenn nötig, werde man bis vor den Europäischen Gerichtshof ziehen, heißt es von Seiten des Reisebüro-Fachverbandes. (ecke)