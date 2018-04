Von Stefan Eckerieder

Wien – Nach zwei Jahren Preiskrise am Milchmarkt durften sich die heimischen Milchbauern und Molkereien im vergangenen Jahr über bessere Umsätze freuen. Erhielten die Milchbauern in den Jahren 2015 und 2016 noch teilweise weniger als 30 Cent pro angeliefertem Liter Milch, sind die Erzeugermilchpreise 2017 auf 42,12 Prozent gestiegen. Die Umsätze der Molkereien stiegen um 10,2 Prozent auf rund 2,7 Milliarden Euro, erklärte die Vereinigung Österreichischer Milchverarbeiter (VÖM) gestern in Wien.

Die Erholung am Milchmarkt sei auch darauf zurückzuführen, dass die großen Produktionsländer wie Deutschland und die Niederlande aufgrund der niedrigen Preise weniger angeliefert haben. Zudem hat die EU massiv Milchpulver aufgekauft, um den Milchmarkt zu stabilisieren. Der Milchpreis zog auch an, weil Butter zuletzt wieder stark nachgefragt wurde. Zwischenzeitlich gab es im Herbst 2017 sogar eine Butterknappheit. Mittlerweile hätten sich die Preise jedoch wieder bei einem niedrigeren Preis stabilisiert. Auch der gestiegene Käseexport habe die Preise positiv beeinflusst, erklärte Helmut Petschar, Chef der Kärntnermilch und VÖM-Präsident.

Im Schnitt zahlten die österreichischen Molkereien den Milchbauern im Vorjahr 50.585 Euro und damit um ein gutes Viertel mehr als 2016. Eine dringend benötigte Verbesserung der bäuerlichen Einkommen, wie Petschnar betonte.

Dennoch geben weitere drei bis vier Prozent der Milchbauern pro Jahr auf. Im Vorjahr ging die Zahl der heimischen Milchlieferanten um 3,2 Prozent auf 27.600 zurück. Vor dem EU-Beitritt 1994 gab es noch knapp 82.000 Milchbauern. „Ich rechne damit, dass der Strukturwandel in dieser Form weitergeht. Bei niedrigen Milchpreisen können es sogar 4 bis 5 Prozent jährlich sein“, sagt Petschnar. Zugleich stieg die angelieferte Milchmenge pro Landwirt von 112 auf 120 Tonnen. Im Schnitt besitzt der österreichische Milchbauer 19,7 Kühe, eine Kuh gibt jährlich gut sechs Tonnen Milch.

Der Aufwärtstrend des Milchpreises dürfte heuer enden. Die EU muss die eingelagerten Milchpulvermengen irgendwann auch wieder auf den Markt werfen. Zudem ist die Anlieferungsmenge im Laufe des Jahres wieder gestiegen. Im Jänner betrug die Überlieferung 10,2 Prozent. Mehrere Molkereien haben Mengenbegrenzungen veranlasst. Im Jahresverlauf rechnet Petschnar mit einem „leichten Rückgang“ des Erzeugermilchpreises. „Leider sind in vielen Bereichen Geiz-ist-geil-Mentalität und Aktionitis an der Tagesordnung und unsere hochwertigen Qualitätsprodukte brauchen auch einen fairen Preis“, spricht Petschnar die schwierige Position der Molkereien in Verhandlungen mit den Einzelhandelsketten an. Der VÖM-Präsident plädiert deshalb an die Konsumenten, im Regal zu hochwertigen Milchprodukten aus Österreich zu greifen. Die hohe Marktkonzentration im österreichischen Lebensmitteleinzelhandel und der hohe und wachsende Anteil von Eigenmarken würden für die Milchbauern und Molkereien „eine sehr schwierige Situation“ ergeben. Der Gewinn vor Steuern war mit 1,4 Prozent bezogen auf den Umsatz entsprechend gering.