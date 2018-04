Von Isabell Scheuplein

Frankfurt am Main – London - annulliert, Oslo - annulliert, Erbil - annulliert. Die Anzeigetafel im Terminal 1 des Frankfurter Flughafens zeigt, dass hier nur die allerwenigsten geplanten Maschinen starten können. Grund ist ein Warnstreik der Gewerkschaft Verdi für mehr Geld im öffentlichen Dienst von Bund und Ländern. Am größten deutschen Flughafen heißt das: Massive Einschränkungen bei den Sicherheitskontrollen und beim Bodenpersonal auf dem Vorfeld. Auch Teile der Flughafen-Feuerwehr stellen die Arbeit ein, was bedeutet, dass für knapp fünf Stunden die gesamte Nordwest-Landebahn nicht benutzt werden kann.

Direkt betroffen von den Streiks sind auch die Flughäfen München, Köln und Bremen, andere – auch österreichische – Airports bekommen die Ausstände indirekt zu spüren. In Köln geht wegen eines Streiks der Flughafenfeuerwehr über Stunden gar nichts. Auch Eltern von Kindergartenkindern müssen am Dienstag umplanen, genau wie Berufspendler, die auf dem Weg zur Arbeit vielerorts auf den ÖPNV verzichten müssen.

Von langen Schlangen und Chaos nichts zu sehen

Flüge mit insgesamt mehr als 90.000 Betroffenen müssen in Frankfurt gestrichen werden. Von ursprünglich vorgesehenen 1441 Flügen entfallen mit Stand Mittag 659. Hauptbetroffene Airline ist die Lufthansa. Schon am frühen Dienstagmorgen stehen Reisende an deren Schalter für Umbuchungen an. Eine Durchsage informiert über „Streikaktivitäten“ und ihre Auswirkungen. Von langen Schlangen oder gar Chaos ist nichts zu sehen - ganz im Gegenteil.

Einige haben bei den Umbuchungen Glück. Jochen Kühn kann nun über Zürich nach Mallorca in den Urlaub fliegen. Das Reisebüro habe ihn rechtzeitig informiert; ursprünglich wäre sein Abflug erst um 16 Uhr gewesen. Für den Warnstreik zeigt er Verständnis: „Die Leute müssen auch ihr Geld verdienen.“ Glück hat auch ein älteres Ehepaar, das nun ziemlich gestresst in Richtung der Lufthansa-Schalter eilt. „Wir kommen über Zürich weiter und sollen jetzt zum Automaten zum Einchecken“, sagt der Mann.

Viele der Passagiere sind schon vorher informiert worden, gehen ruhig zu ihren Ausweich-Flugsteigen oder sind im Inland gleich auf den Zug umgestiegen. Fraport erklärt, annulliert worden seien vor allem Deutschland- und Kontinentalverbindungen. Viele Airlines planten, Interkontinentalflüge nach Ende des Warnstreiks am Abend nachzuholen.

Gewerkschaft rechnet mit rund 100.000 Warnstreikenden

Draußen vor der Tür wird es unterdessen laut: Verdi hat einen Protestmarsch organisiert, an der Spitze Gewerkschaftschef Frank Bsirske. Die harte körperliche Arbeit der Flughafenbeschäftigten müsse so entlohnt werden, dass sie auch bei den hohen Mieten im Rhein-Main-Gebiet über die Runden kommen könnten, hat er zuvor auf einer Kundgebung gefordert. Mit insgesamt rund 2000 Warnstreikenden rechnet Verdi an diesem Tag am Flughafen, weit mehr als 100.000 sollen es bundesweit in dieser Woche werden.

Zuvor haben vor dem Terminal schon die Feuerwehrleute ihre Sirenen erklingen lassen. „Es ist Warnstreik, da zeigen wir, was wir können“, sagt ein Gewerkschaftsmitglied zu dem ohrenbetäubenden Lärm. Flughafenbetreiber Fraport rechnet damit, dass sich der Flugverkehr am Abend wieder normalisiert. Über die Kosten des Streiks kann der Betreiber am Dienstag noch nichts sagen.