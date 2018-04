Innsbruck – Für den stationären Handel wird es immer schwieriger, gegen E-Commerce Bestand zu haben. Bereits rund sieben Prozent des Umsatzes des gesamten österreichischen Handels werden über das Internet lukriert. Insgesamt stiegen die Umsätze im Online-Handel 2017 auf über sieben Mrd. Euro. Der Wermutstropfen dabei: Rund die Hälfte dieses Umsatzes geht ins Ausland. Dabei würde gerade in dem hierzulande kleinstrukturierten Einzelhandel enorm viel Potenzial liegen, das es zu heben gilt.

„Es geht grundsätzlich darum, über verschiedene Vertriebswege ein auf mein Angebot genau abgestimmtes, ein konsistentes und stimmiges Einkaufserlebnis zu vermitteln“, erklärt Barbara Thaler, WK-Tirol-Vizepräsidentin. Das bedeute aber, dass der Händler seinem Online-Auftritt die nötige Wertigkeit einräumt. „Den Online-Shop so nebenbei zu betreuen, und das gibt es leider immer noch, reicht definitiv nicht“, so die Online-Expertin. Einen Online-Shop zu installieren, brauche die gleiche Sorgfalt und den gleichen Aufwand wie die Eröffnung einer neuen stationären Filiale.

Doch viele Einzelhändler scheuen auch vor der scheinbar übermächtigen Konkurrenz zurück. Und die Zahlen scheinen dies zu bestätigen. So erwirtschaften laut einer Erhebung des Handelsverbandes die zehn größten österreichischen Online-Händler mit 1,2 Mrd. Euro fast die Hälfte des Gesamtumsatzes der Top 250. „Dabei können kleinere Anbieter gerade hier in Lücken vorstoßen, die von den Großen nicht besetzt werden können“, meint Thaler. Denn, das zeigen Umfragen, der wichtigste Treiber für die Kundenbindung ist die Erreichbarkeit. „Egal, welche Kanäle ich benutze, sei es E-Mail, Face­book oder, inzwischen ganz wichtig, WhatsApp, ich muss bei Fragen bzw. Anliegen erreichbar sein“, betont Thaler. Leider liege aber gerade hier noch vieles im Argen. Laut einer Untersuchung des Handelsverbandes und des Unternehmensberaters Ernst & Young (EY) würden nur neun Prozent der Händler dies anbieten. Bei WhatsApp seien es nur fünf Prozent. „Dabei habe ich hier ein Angebot an potenziellen Kunden, das Amazon und Co. gar nicht bieten können“, so Thaler.

Dennoch wird es im „Universum“ Internet mit einem einfachen Online-Shop, wo Produkte verkauft werden, die es auch auf vielen anderen Kanälen gibt, zunehmend schwieriger, auch nur einen Blumentopf zu gewinnen. Hier biete sich an, auf verschiedenen Plattformen bzw. Marktplätzen einzusteigen. „Auch in Tirol haben sich in den letzten Jahren Online-Shops entwickelt, die inzwischen weltweit zu den Top-Playern zählen“, erklärt Thaler. Wichtig sei dabei, sich umfassend zu informieren und dann den individuell richtigen Mix zu finden. Und, so ein Ergebnis der Umfrage, die strategische Verknüpfung von Online-Shopping und Filiale zahlt sich aus. 71 Prozent der österreichischen Händler mit „Multi-Channel-Angebot“ würden mit Kunden, die über mehrere Kanäle einkaufen, höhere Umsätze erzielen.

Weitere Hürden, vor denen viele Unternehmer zurückschrecken, sind der bürokratische Aufwand und rechtliche Unabwägbarkeiten. „Natürlich machen die rechtlichen und steuerlichen Besonderheiten im Online-Handel das Geschäft nicht einfacher. Aber hier appelliere ich an die Unternehmer, zu uns zu kommen. Wir haben inzwischen ein umfassendes Beratungsprogramm“, betont die WK-Vizepräsidentin. „Nein, das ist mir zu unsicher und viel zu viel Aufwand“, sei definitiv keine Lösung. Denn die Frage, springe ich auf den „digitalen Zug“ auf oder nicht, stelle sich schon lange nicht mehr. (hu)