Hannover – Die deutsche Industrieschau Hannover Messe öffnet heute, Montag, ihre Tore für das Publikum. Rund 200.000 Besucher und über 5000 Aussteller werden bis Freitag erwartet. Zu den Hauptthemen gehören Industrie 4.0, Digitalisierung, Robotik, vorausschauende Wartung und alle Fragen rund um die Energiewende und die Energietechnik.

Die Messe gilt als Gradmesser für die Stimmung in der deutschen Wirtschaft, zahlreiche Verbände und Konzerne äußern sich auf Pressekonferenzen. Partnerland ist in diesem Jahr Mexiko. Die Wirtschaft des lateinamerikanischen Landes hat in den vergangenen Jahren kräftig zugelegt und damit auch zahlreiche Unternehmen aus Deutschland angezogen. Staatspräsident Enrique Pena Nieto reiste mit einer Delegation aus 450 Mitgliedern an, darunter mehrere Minister und 30 Chefs führender Unternehmen.

Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel und Nieto begrüßten bei der Eröffnung der Hannover-Messe am Sonntagabend die Grundsatzeinigung der Europäischen Union (EU) mit Mexiko über ein überarbeitetes Freihandelsabkommen. (APA/Reuters)