Wien – Wer im Urlaub mit Kreditkarte oder Bankomatkarte Geld abhebt, muss mit Spesen rechnen. In Nicht-Euroländern fallen immer Spesen an, aber auch im Euro­raum können Spesen verrechnet werden, etwa beim Abheben mit der Kreditkarte, warnt die AK. Zudem können bei Plastikkarten – je nach Kontomodell – Buchungszeilenkosten anfallen, so die AK, die die Anbieter American Express, Card Complete (Visa, Mastercard), Diners Club und ­PayLife getestet hat. Fazit:

1 Zwar sei im Euroraum das Zahlen mit der Kreditkarte spesenfrei, sagt AK-Konsumentenschützerin Gabriele Zgubic: „Wer aber damit im Euroraum, also auch bei uns, Geld abhebt, kann teuer draufzahlen.“ Es würden Spesen von 3 bis 3,3 Prozent vom abgehobenen Betrag, mindestens aber 2,50 bis 4 Euro fällig.

2 In Nicht-Euroländern seien bereits beim Einkaufen zwischen 1,5 und 2 Prozent der Einkaufssumme zu zahlen. Beim Abheben in Nicht-Euroländern komme zu den drei bis 3,3 Prozent (mindestens 2,50 bis vier Euro) noch eine Manipulationsgebühr von bis zu zwei Prozent dazu. „Wird die Kreditkartenrechnung in Raten bezahlt, sind die Zinsen geschmalzen“, warnt Zgubic. „Card Complete und Diners Club verlangen bis zu 14 Prozent.“

3 Bei Bankomatkarten fallen Spesen laut AK nur in Nicht-Euroländern an. Wer die Bankomatkarte im Urlaub zückt, hat beim Zahlen und Abheben in Euroländern gewöhnlich keine Spesen. „Vorsicht ist in Deutschland geboten. Hier können sehr wohl Spesen beim Abheben verrechnet werden. Und zwar dann, wenn die Automaten von so genannten Abwicklungsgesellschaften betrieben werden“, so Zgubic. Man solle auf die Information über die Spesen am Display des Bankomaten achten, rät sie.

4 Wer mit Bankomatkarte im Nicht-Euroraum zahlt, müsse mit Spesen von bis zu 1,50 Euro plus ein Prozent vom Betrag rechnen (RLB NÖ-Wien). Wer also 100 Euro bezahlt, bei dem fallen im schlimmsten Fall Spesen von 2,50 Euro an. Wer Geld abhebt, muss mit Spesen von bis zu 2 Euro plus ein Prozent vom Betrag kalkulieren (RLB NÖ Wien). Also: Wer 100 Euro abhebt, zahle im schlechtesten Fall 3,26 Euro an Spesen.

Die AK rät zu prüfen, welche Leistungen bei der Kreditkarte enthalten sind. Zudem sollte man bei Kreditkartenfirmen nachfragen, welche Spesen bei Umsätzen in Fremdwährungen anfallen können. Bei strittigen Umsätzen auf der Monatsabrechnung solle sofort die Kreditkartenfirma informiert werden.

Mit Bankomatkarte könnten Reisende weltweit an mit Maestro- oder Vpay-Logo versehenen Geldautomaten oder Kassen Geld abheben oder bezahlen, so die AK weiter. Bei Reisen außerhalb des Euroraums kann die Karte gesperrt sein. Die Sperre – GeoControl genannt – muss man vor der Abreise von der Bank deaktivieren lassen. (mas)