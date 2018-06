Wien – Die heimischen Haushalte zählen zu den wohlhabendsten in Europa, ihr Verbrauch liegt dabei um fast ein Fünftel über dem EU-Durchschnitt. Nach neuesten Zahlen von Eurostat rangieren nur Luxemburg und Deutschland vor der Alpenrepublik.

Als Maß für den materiellen Wohlstand der Haushalte hat Eurostat den Tatsächlichen Individualverbrauch (TIV) pro Kopf herangezogen, ausgedrückt in Kaufkraftstandards. Darin enthalten sind Güter und Dienstleistungen, die tatsächlich von den Haushalten konsumiert werden, unabhängig davon, ob dafür die Haushalte, der Staat (z. B. Gesundheits- und Bildungsdienstleistungen) oder gemeinnützige Organisationen bezahlen.

Den höchsten TIV pro Kopf hatte im Jahr 2017 Luxemburg, wo der Verbrauch 130 Prozent des EU-Durchschnitts ausmachte. Deutschland kommt auf 122 Prozent und Österreich auf 118 Prozent. Luxemburg und Österreich mussten jedoch geringe Einbußen gegenüber 2015 hinnehmen – Luxemburg von 132 auf 130 und Österreich von 119 auf 118 Prozent.

Auch Großbritannien als Vierter musste Federn lassen – von 116 auf 114 Prozent. Schlusslichter sind weiterhin Bulgarien (55 Prozent der Kaufkraft des EU-Schnitts, wobei dies eine Zunahme gegenüber 2016 mit damals 53 Prozent ist), Kroatien (61 Prozent – ebenfalls zwei Prozentpunkte mehr als 2016) und Ungarn (63 Prozent).

Insgesamt rangieren zehn EU-Staaten über dem EU-Durchschnitt. Neben dem Spitzenquartett sind dies noch Finnland (113 Prozent), Belgien und Dänemark (je 112 Prozent), die Niederlande (110 Prozent) sowie Frankreich und Schweden (je 109 Prozent). Auch das Bruttoinlandsprodukt (BIP) pro Kopf wies laut einer ersten Schätzung von Eurostat wesentliche Unterschiede zwischen den EU-Mitgliedstaaten auf. 2017 reichte das BIP pro Kopf – ausgedrückt in Kaufkraftstandards – von 49 Prozent des EU-Durchschnitts in Bulgarien bis 253 Prozent in Luxemburg. Das hohe Niveau des BIP pro Kopf in Luxemburg ist allerdings teilweise auf den großen Anteil von Grenzgängern an der Gesamtzahl der Beschäftigten zurückzuführen.

Insgesamt verzeichneten elf Mitgliedstaaten 2017 BIP-Werte pro Kopf, die über dem EU-Durchschnitt lagen. Österreich lag mit 128 Prozent an der vierten Stelle im EU-Vergleich. (APA, TT)