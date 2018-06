Wien – Der Hersteller XOX Gebäck GmbH hat sein Produkt „Snack Day Popcorn süß, 200g“ zurückgerufen. Es wurden erhöhte Mengen an Tropanalkaloiden, einem natürlichen Pflanzeninhaltsstoff, nachgewiesen. Tropanalkaloide können zu gesundheitlichen Beeinträchtigungen wie Sehstörungen, erweiterten Pupillen, Mundtrockenheit oder Müdigkeit führen, hieß es in einer Aussendung am Freitag.

Aufgrund dieses Gesundheitsrisikos sollten Kunden den Rückruf unbedingt beachten und das betroffene Produkt nicht verzehren. „Snack Day Popcorn süß, 200g“ wurde bei Lidl Österreich seit Mitte April 2018 verkauft. Das Unternehmen wies darauf hin, dass alle anderen hierzulande angebotenen Produkte von XOX nicht betroffen sind. (APA)