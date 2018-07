Von Simone Tschol

Memmingen, Außerfern – 681.177 Passagiere zählte der Flughafen Memmingen in den ersten sechs Monaten dieses Jahres. Das entspricht im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit 518.138 Passagieren einem Plus von 31,47 Prozent. „Fast ein Drittel mehr Passagiere, das ist ein gewaltiger Sprung“, erklärt Flughafen-Geschäftsführer Ralf Schmid und fügt hinzu: „Dahinter stecken eine großartige Leistung unseres Teams und unser Angebot.“ Und dieses wird laufend erweitert. Nochmals deutlich gesteigert hat sich die ohnedies hohe Auslastung der Maschinen. Diese waren im Durchschnitt zu 86,58 Prozent oder mit 160 Passagieren pro Flug sehr gut besetzt. „Je besser das Flugzeug ausgelastet ist, desto geringer die Emission pro Passagier und Flug“, will Schmid auch den Umweltaspekt nicht außer Acht lassen.

Viele Passagiere in den Maschinen bedeuten freilich auch viel Arbeit am Boden. So wurden im ersten Halbjahr erstmals Spitzentage mit 7000 Passagieren am Allgäu Airport gezählt.