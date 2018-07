New York – Box-Superstar Floyd Mayweather (41) ist mit einem geschätzten Jahresverdienst von 285 Millionen US-Dollar (rund 243 Millionen Euro) weltweit bestbezahlter Promi – das geht aus der Liste der 100 am besten verdienenden Stars hervor, die das US-Magazin Forbes am Montag (Ortszeit) veröffentlicht hat. Auf Rang zwei landete Hollywood-Star George Clooney (57) mit einem geschätzten Verdienst von 239 Millionen US-Dollar.

Reality-Star Kylie Jenner liegt laut Forbes auf Rang drei. Er vor wenigen Tagen hatte das Magazin mit der Prognose für Aufsehen gesorgt, dass die 20-Jährige bald die jüngste Milliardärin aller Zeiten sein werde, die ihr Geld selbst verdient hat. Die in Deutschland eher unbekannte Fernseh-Richterin Judy Sheindlin (75) schaffte es auf den vierten Platz. In den Top Ten gibt es mit Dwayne „The Rock“ Johnson (46) noch einen weiteren US-Schauspieler (Platz 5).

Aus der Musikbranche sind die Bands U2 (Platz 6) und Coldplay (Platz 7) sowie der britische Sänger Ed Sheeran (Platz 9) vertreten. Auch die Fußball-Superstars Lionel Messi (Platz 8) und Cristiano Ronaldo (Platz 10) werden weit vorn gelistet.

Forbes schätzte nach eigenen Angaben die vorsteuerlichen Einnahmen der Berühmtheiten von Juni 2017 bis zum 1. Juni dieses Jahres, dazu zählen etwa auch Einnahmen aus Werbung und Merchandising. Die Liste gilt als zuverlässig. (dpa)