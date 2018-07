Wien – Wer ein Auto fährt, mit Heizöl tankt, in einer Mietwohnung lebt, raucht oder gerne in Restaurants geht bzw. in Hotels übernachtet, hatte im Juni schlechte Karten. Hier sind die Preise im Jahresvergleich zum Teil stark gestiegen. Günstiger wurden Städteflüge und Pauschalreisen sowie alles rund um Nachrichtenübermittlung wie Telefon- und Telefaxdienste, aber auch Mobiltelefone.

Im Schnitt hat sich das Leben in Österreich im Juni im Vergleich zum Vorjahr um 2,0 Prozent verteuert, ermittelte die Statistik Austria. Damit hat die Inflation erstmals wieder diese Grenze erreicht, nachdem sie im bisherigen Jahr 2018 stets unter 2 Prozent blieb. Laut harmonisiertem Verbraucherpreisindex lag die Teuerung im Juni bei 2,3 Prozent.

Ausschlaggebend für diesen Anstieg waren die stark anziehenden Spritpreise: Die Preise für Treibstoffe stiegen im Juni um 14,3 Prozent. Superbenzin verteuerte sich um 11,8 Prozent. Ohne die Ausgaben für Treibstoffe hätte die Inflation im Juni nur 1,6 Prozent betragen, so die Statistik Austria.

Gepusht wurde die Teuerung auch von Preiserhöhungen für Mietwohnungen (+3,6 Prozent) und Haushaltsenergie (+2,9 Prozent). Allein Heizöl verteuerte sich im Juni um fast 27 Prozent. Im Schnitt wurde der Ausgabeposten „Wohnung, Wasser und Energie“, der einen großen Einfluss auf die Inflation hat, um 2,2 Prozent teurer. Die Preise für Strom gingen dagegen leicht um 0,2 Prozent zurück, jene für Gas verringerten sich um 5,9 Prozent.

Teurer Einkauf im Supermarkt

Der tägliche Einkauf (Mikrowarenkorb) kostete im Juni im Schnitt um 3,3 Prozent mehr. Nahrungsmittel und alkoholfreie Getränke stiegen entsprechend der allgemeinen Teuerung um 2,0 Prozent. Milch, Käse und Eier verteuerten sich um insgesamt 3,0 Prozent, Öle und Fette um 11 Prozent. Butter wurde um 22,9 Prozent teurer. Die Ausgaben für Fleisch stiegen um 1,7 Prozent, jene für Brot und Getreideerzeugnisse um 1,9 Prozent. Obst verteuerte sich um 2,7 Prozent, Gemüse um 0,6 Prozent. Für alkoholische Getränke und Tabak zahlte man 3,6 Prozent mehr. Für Zigaretten mussten Verbraucher im Schnitt 6,1 Prozent mehr berappen.

Der wöchentliche Einkauf (Miniwarenkorb) verteuerte sich aufgrund höherer Spritpreise um 5,5 Prozent. Besuche in Restaurants und Hotels kosteten durchschnittlich um 2,9 Prozent mehr. Freizeit- und Kulturdienstleistungen verteuerten sich um 1,3 Prozent, Zeitungen, Bücher und Schreibwaren wurden um insgesamt 4,9 Prozent teurer. Bekleidung und Schuhe kosteten im Schnitt 1 Prozent mehr.

Flugtickets und Pauschalreisen billiger

Guten Nachrichten gibt es für reisefreudige Österreicher: Flugtickets (-1,8 Prozent), Städteflüge (-32,3 Prozent) sowie Flugpauschalreisen (-4 Prozent) wurden im Juni im Jahresvergleich günstiger. Auch die Kosten für Nachrichtenübermittlung gingen um 4,4 Prozent zurück. So verbilligten sich Telefon- und Telefaxdienste um 3,3 Prozent und Mobiltelefone um 11,4 Prozent.

Hauptpreistreiber im Monatsabstand waren die Ausgaben für Freizeit und Kultur. Hauptverantwortlich dafür waren saisonbedingt teurere Pauschalreisen (+9,9 Prozent). Preisdämpfend wirkten sich im Monatsabstand Bekleidung und Schuhe aus, dessen im Schnitt 2,1 Prozent sinkende Preise den beginnenden Sommerschlussverkauf anzeigten. (APA)