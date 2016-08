Innsbruck – Eklatante Gehaltsunterschiede des Tiroler Pflegepersonals beklagen die Fachgewerkschaft vida, die Gewerkschaft der Privatangestellten – Druck, Journalismus, Papier und Younion_Die Daseinsgewerkschaft.

„Monatlich 320 Euro brutto mehr verdienen beispielsweise diplomierte Krankenpfleger beim Berufseinstieg, wenn sie bei den Tirol Kliniken beschäftigt sind, als Angestellte eines privaten Pflegeheims oder bei einem Sozialsprengel, obwohl die Arbeit dieselbe ist. Bei Bediensteten der Tiroler Gemeinden beträgt die monatliche Differenz 234,55 Euro im Vergleich zu den Tirol Kliniken“, erklärt Harald Schweighofer, Geschäftsführer der GPA-djp Tirol.

Grund dafür sei das zulagenorientierte Gehaltsschema der Tirol Kliniken, das den Mitarbeitern eine SEG-Zulage (Schmutz – Erschwernis- und Gefahrenzulage) in der Höhe von mehreren hundert Euro gewährt, die in den meisten Pflegeheimen und mobilen Diensten gar nicht gezahlt wird. „In Summe macht der Gehaltsunterschied jährlich 4.480 Euro brutto aus“, so Schweighofer.

„Tirol-Zulage“ gegen Flucht von Pflegepersonal

„Ein zeitgemäßes und attraktives Gehaltssystem, wie es die Tiroler Landesregierung vor kurzem unter anderem für die Beschäftigten der Tirol Kliniken fixiert hat, haben sich auch die Pflegekräfte in privaten Krankenhäusern, Pflegeheimen, in der mobilen Pflege sowie in den Gesundheits- und Sozialsprengeln verdient“, betont vida-Landesgeschäftsführer Philip Wohlgemuth. Man führe derzeit Gespräche mit Landesrat Tilg und dem Präsidenten des Gemeindeverbandes über eine Gehaltsanpassung in Form einer „Tirol-Zulage“. Diese Zulage soll, so Wohlgemuth, gleichen Lohn für gleiche Arbeit sicherstellen, um den Beruf der Pflege wieder attraktiver zu gestalten und die Flucht von den Pflegeheimen und mobilen Diensten hin zu den Krankenhäusern eindämmen.

Vorrückung als Gehaltserhöhung präsentiert

Christof Peintner, Tirols Vorsitzender der Younion_Die Daseinsgewerkschaft und damit Vertreter der Gemeindebediensteten, wundert sich vor allem über den als Gehaltserhöhung präsentierten Vorrückungsstichtag im November 2014: „Dass die Gemeindebediensteten rückwirkend zum 11.11.2014 Lohnerhöhungen erhalten, ist dem ergangenen EuGH-Urteil geschuldet. Positiv ist, dass das Land Tirol eine Tiroler Lösung angestrebt hat und das Urteil umgesetzt hat.

Ein Angleichen der Bezahlung an die der Tirol Kliniken fordert Peintner auch für Bedienstete der Tiroler Gemeinden und der Gemeindeverbände. Gleiche Arbeit verdiene gleichen Lohn, so die Forderung. (TT.com)