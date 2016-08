Lienz – Der Countdown läuft, die Tage des aktuellen Post-Standortes am Bozener Platz 1 sind gezählt. In Kürze werden Kunden einen neuen Weg einschlagen, wenn sie Brief und Paket auf Reisen schicken oder andere Leistungen der Post in Anspruch nehmen wollen. Denn bereits am Dienstag, 9. August, wird im großen Neubau am Stegergarten, in dem auch der Tourismusverband Osttirol und das Infocenter des Nationalparks Hohe Tauern Platz finden werden, im Erdgeschoß ein modern ausgestattetes Postamt in Betrieb gehen. Die neue Filiale wird eine Fläche von 350 Quadratmetern aufweisen, erklärt der Presse­sprecher der Post, Michael Homola, im Gespräch mit der TT, der darauf hinweist: „In der neuen Filiale wird es ein Selbstbedienungsfoyer geben, das rund um die Uhr mittels Bankomatkarte zugänglich sein wird.“ Und hier werden die Kunden auf ein Angebot stoßen, das es bislang in dieser Form in Osttirol noch nicht gab: einen Frankierautomaten, eine Versandbox mit Rollbalken und eine Abholstation für Pakete.

In Zukunft kann man Brief­e und Pakete, ohne sich am Schalter anstellen zu müssen und unabhängig von Öffnungszeiten, absenden und abholen. Ein zusätzliches Angebot, denn das gewohnte persönliche Service bleibe dennoch ungemindert erhalten, stellt Homola klar. Und auch an der Anzahl der derzeitigen Mitarbeiter ändert sich nichts. Das siebenköpfige Team bleibe in voller Stärke erhalten, bekräftigt der Pressesprecher.

Am Montag, 8. August, ist die Lienzer Post übrigens aufgrund der Übersiedelung geschlossen. (func)