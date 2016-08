Von Hubert Daum

Haiming – Hat man die Haiminger Kirche passiert, sind rechter Hand schon die ersten sichtbar: drei der insgesamt 11 Gewächshäuser, auch Folientunnel genannt. Im Inneren Regenwaldklima und unglaublich viele Rispen an meterhohen Tomatenpflanzen, an denen meist rote, aber auch andersfarbige Früchte protzen. „Zurzeit baue ich 33 Sorten auf einer Fläche von 8000 Quadratmetern an“, zeigt Bio-Bauer Christian Kopp sein Werk nicht ohne Stolz. Er habe bereits vor zehn Jahren umgestellt auf Bio-Gemüseanbau. „Mein Motto ist, das zu machen, was andere nicht machen. Konventionelle Tomaten gibt’s in Hülle und Fülle. Der Bio-Gedanke wird auch bei uns auf dem Land immer stärker.“

Jeden zweiten Tag erntet Kopp mit seinen drei Saison­arbeitern und einigen Ferialkräften rund 600 Kilogramm „große“ Tomaten und rund 300 Kilogramm Kirschtomaten und versorgt im großen Stil den Handel mit Tiroler Bio-Tomate­n, insgesamt rund 40 Tonnen pro Saison. Kopp, der auch noch Kürbis (acht ha), Getreide (14 ha) und Kartoffeln (sieben ha) anbaut, relativiert: „Das klingt alles gut, der Aufwand ist allerdings der dreifache. Zudem ist heuer ein schwieriges Jahr. Zu feucht, zu wenige Sonnenstunden, ich konnte erst drei Wochen später als sonst mit der Ernte beginnen. Jetzt allerdings gedeiht alles prächtig.“

Die Voraussetzungen dafür werden im Frühjahr geschaffen: erst den Boden lockern, mit altem Mist und Hornspänen düngen, 18.000 Pflänzchen – davon 8000 selbst gezogen – setzen und gleich viele Löcher in die Folie, die kein Unkraut aufkommen lässt.

Der Bio-Bauer, der sich nach der Ausbildung zum „Landwirtschaftlichen Facharbeiter“ sein Know-how mit „learning by doing“ selbst angeeignet hat, ist überzeugt, dass bei den Konsumenten ein Umdenken zurück zum „Normalen“ stattfindet. Auch was das Einkaufen beim Bauern direkt betrifft: „Mein Selbstbedienungsstand läuft ebenfalls sehr gut.“