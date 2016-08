Von Helmut Mittermayr

Reutte – Um zehn Uhr werden heute beim Notar die Füller gezückt. Nach der Unterschriftenleistung heißt der neue Eigentümer der Reuttener Bergbahnen Gerber. Die bisherigen vier Gesellschafter EW Reutte, Raiba Reutte, Sparkasse Reutte und Tourismusverband Naturparkregion Reutte ziehen sich vollkommen zurück. Als Letzter hatte sich der TVB Mittwochabend in einer außerordentlichen Generalversammlung die Zustimmung seiner Mitglieder geholt. 637 Ja, neun Enthaltungen, ein Nein zeichneten bei knapp 60 Stimmberechtigten ein klares Bild der Stimmungslage – die Trennung war nicht schwergefallen.

In der Sitzung wurde zwar bemängelt, dass der neue Eigentümer nicht persönlich anwesend sei und für Fragen nicht zur Verfügung stehe sowie, dass keine verbindliche Investitionszusage verlangt worden sei – damit war aber auch alles gesagt. Als Hotelier Helmut Kraus aufstand und ein flammendes Plädoyer für die Übergabe an die Familie Gerber hielt, konnte es selbst TVB-Obmann Hermann Ruepp kaum glauben. Nicht weil er nicht allem zugestimmt hätte, was Kraus von sich gab, sondern weil sich Kraus in den letzten Jahren als Kritiker des TVB durchaus einen Namen gemacht hatte.

Der TVB hätte ursprünglich als Gesellschafter verbleiben und knapp 40 Prozent Anteile halten sollen. Im Zuge der Verhandlungen kristallisierte sich die Problematik heraus, dass bei diesen Gesellschaftsverhältnissen eine Seite nicht frei entscheiden, die andere trotzdem nichts mehr zu sagen hätte. Die 100-Prozent-Übergabe wurde laut Ruepp auch vom Land Tirol gutgeheißen. Immerhin stecken öffentliche Gelder von Land und Talkesselgemeinden in der Bahn. Die Reuttener Bergbahnen werden künftig als Einzelunternehmen geführt, Peter Gerber ist Geschäftsführer. Der eigentliche Kaufpreis besteht in der Übernahme von zwei Dritteln der Schulden, ein Drittel verbleibt bei den alten Gesellschaftern.

Die Gemeinde Höfen steigt mit dem Schollenwiesenlift doch nicht in die Reuttener Bergbahnen ein, bleibt Lifteigentümer und der TVB betreibt den „Schollen“ weiter.