Von Claudia Funder

Lienz – Betrachtet man alte Fotos, werden Erinnerungen an jene Zeiten wach, in denen der Verkehr noch durch die Rosengasse und über den Johannesplatz rollte. Längst haben die Fußgänger den Raum dieses Innenstadtquartiers ganzjährig zurückerobert – und die Unternehmen profitieren von der Verwandlung, die 2002 ihren Anfang nahm. Damals war das „Sterben der Innenstadt“ auch Thema der medialen Berichterstattung. Die Kundenfrequenz schwächelte. Rund 2000 m² an Leerständen in guten Geschäftslagen und ein Defizit an Selbstvertrauen und Kooperationskultur verschlechterte zusätzlich die Position der Wirtschaftstreibenden in der Lienzer Innenstadt.

Der Startschuss, diesem schleichenden Negativprozess aktiv gegenzulenken, fiel mit dem Auftrag an das Stadtmarketing, der Schaffung einer Arbeitsgruppe auf Initiative der damaligen Bürgermeisterin Helga Machne, Analysen und Ideensammlungen. Im Dezember 2003 wurde der Verein zur Förderung der Oberen Altstadt aus der Taufe gehoben. In den Folgejahren erhielten die Rosengasse und der Johannesplatz nach Beschlüssen des Gemeinderates durch Revitalisierung ein völlig neues Gesicht. Der alte Asphaltbelag und die Gehsteige wichen einer attraktiven Pflasterung, die Autos wurden verbannt. Parallel dazu gingen die neue Quartiergemeinschaft und das Stadtmarketing Lienz daran, neue Entwicklungsperspektiven zu finden, um die Wettbewerbssituation zu stärken. „Es war einer der ersten Bürgerbeteiligungsprozesse der Stadt, die bis heute anhalten“, erinnert sich Oskar Januschke, Leiter des Stadtmarketings Lienz, dem Quartiermanagement, Marketingplanung und Organisation obliegen.

Die Rechnung ging auf. „Die Obere Altstadt ist ein Erfolgsmodell einer innerstädtischen Kooperation“, freut sich Januschke. „Mittlerweile wurde das Modell x-fach kopiert.“ Die Hauseigentümer und Unternehmer identifizieren sich mit der räumlichen Teilebene der Dachmarke „Sonnenstadt Lienz“, der Zusammenhalt ist erfreulich groß. Gemeinsam lässt man jährlich 40.000 Euro in Veranstaltungen, Ausstellungen, Aktionen und die Weihnachtsbeleuchtung fließen. „In einer Arbeitswoche werden mehr als 46.000 Frequenzen in der Oberen Altstadt gezählt“, berichtet Januschke. Bei den Handelsflächen in der Oberen Altstadt gebe es keinen Leerstand.

Nun setzt die Quartiergemeinschaft, der weitere in der Stadt folgten, auf Kontinuität und qualitative Weiterentwicklung. „Wir versuchen, uns immer wieder etwas Neues einfallen zu lassen“, erklärt Carla Egger-Erlach, Vereins­obfrau der ersten Stunde. Eine Herausforderung sei das begrenzte Budget. Der Verein zählt gut 50 Mitglieder, alle drei Jahre wird der Vorstand neu gewählt. „Wichtig ist, dass in diesem Sinne weitergearbeitet und auch in Zukunft über den Tellerrand geblickt wird“, hofft Egger-Erlach auf das weitere kooperative Engagement für ein gemeinsames Ganzes, das die Unternehmer stets freiwillig und neben ihrer Arbeit erbringen.

Ein attraktiver Blickfang wird die Rosengasse bald zusätzlich bereichern: Vor der Stadtapotheke wird ein Brunnen errichtet, verrät Egger-Erlach. Er wird dem ehemaligen Brunnen, der einst hier stand und auch als Pferdetränke diente, nachempfunden. „Einen Teil der Kosten wird die Stadt übernehmen“, freut sich Egger-Erlach.