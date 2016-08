Wegen der Rekordarbeitslosigkeit rügt ÖVP-Wirtschaftsbundobmann Hörl die Sozialpartner. AK und ÖGB wirft er Versagen vor.

Christoph Swarovski: Die Sozialpartnerschaft hat sich sehr bewährt. Natürlich gibt es auch Debatten, aber das ist gut so. Künftig sollte jedoch mehr berücksichtigt werden, welche Arbeitsbedingungen in anderen Ländern herrschen.

Otto Leist: Die Sozialpartnerschaft ist nicht das Problem, sondern Teil der Lösung. Wir machen uns seit Jahren Gedanken über die Internationalisierung. Aber permanent Länder als Maßstab herzunehmen, die bei den Sozial- und Umweltstandards weit unter unserem Niveau sind, das will wohl niemand. Wenn wir von Globalisierung reden, dann sollten wir uns auch die Rahmenbedingungen ansehen.

Swarovski: Was Sie ansprechen, die Instrumente, mit denen andere Regionen den Wettbewerb führen, muss von den Sozialpartnern mitberücksichtigt werden. Das heißt aber nicht, dass wir niedrigere Standards übernehmen sollen, die in Billiglohnländern vorherrschen. Arbeitssicherheit, Umwelt und Löhne — wir wollen unsere Lebens- und Arbeitsqualität erhalten. Gerade bei den Billigstimporten benötigt es ein Umdenken.

Leist: Hier liegen wir nicht weit auseinander. Wir diskutieren über ein gemeinsames Europa mit vielen Geschwindigkeiten und unterschiedlichen Standards, wobei die Menschen aber das Gefühl haben, da ist nichts für sie dabei. Wenn man weiß, wer für den Brexit in Großbritannien gestimmt hat, dann tut das weh.

Ist nicht TTIP Teil dieser Debatte: Die Industrie ist dafür, der ÖGB dagegen. Da geht es auch um Standards.

Swarovski: TTIP ist ein Freihandelsabkommen mit den USA, das in Teilbereichen zu diskutieren ist. Die Bedrohung für unsere Wirtschaft kommt aber aus anderen Regionen, nicht aus Nordamerika. Ich will auch nicht, dass genmanipulierte Lebensmittel nach Europa kommen.

Leist: Aber genau das ist das Bild, das die Menschen von TTIP haben. Wir haben genügend Abkommen und rechtsstaatliche Standards. Es benötigt keine privaten Schiedsgerichte. Außerdem gab es eine ewige Geheimnistuerei. Man kann sich nicht einfach hinstellen und sagen, das geht die Menschen nichts an. Deshalb müssen Sie sich nicht wundern, wenn die Menschen dagegen sind.

Swarovski: Ich sehe schon Kommunikationsdefizite. Man sollte die Details offen ansprechen und sich dann ein Bild über die Sinnhaftigkeit machen. Das ist aus meiner Sicht das Problem von TTIP.

Leist: Es geht nicht mehr so, dass sich einer hinstellt und die Richtung vorgibt. Wir leben in anderen Zeiten, und manche sind da noch nicht dabei.

Swarovski: Wir haben die gleichen Interessen. Wir sind da, um die Produktion und die Arbeitsplätze im Land zu halten. So einfach ist das. Wir wollen nicht weggehen und auch nicht dazu gezwungen werden. Der Wettbewerb kommt von außen, nicht von innen. Wir müssen uns gemeinsam so aufstellen, dass wir wettbewerbsfähig gegenüber anderen Regionen wie Asien sind.

Wie attraktiv ist der Standort Tirol?

Swarovski: Exzellent, aber wir müssen dafür sorgen, dass es so bleibt. Es gibt Entwicklungen, die nicht in die richtige Richtung gehen. Vorrangig ist es ein österreichisches Thema. Leistung muss sich wieder auszahlen. Wer Leistung erbringt, muss auch etwas davon haben. Wenn jemand, der arbeitet, netto gleich viel hat wie einer, der nicht arbeitet, ist das System in der Schieflage.

Leist: In der Industrie sind die Löhne besser, aber Tirol ist ein Dienstleistungsland mit Handel und Tourismus, Gesundheit und Pflege. Weniger wie dort kann man nicht verdienen, und leben kann man davon schon gar nicht. Da von der sozialen Hängematte zu reden, finde ich nicht in Ordnung. Wer kann schon von 853 Euro in Tirol leben? Jene Branchen, die am wenigsten zahlen, jammern am meisten darüber, dass sie kein qualifiziertes Personal bekommen.

Swarovski: Ich sehe keinen Widerspruch zu Ihren Aussagen. Sozial sind nicht diejenigen, die Vermögen verteilen, sondern die, die dafür sorgen, dass Vermögen da ist. Das sind die Leistungsträger.

Leist: Wer ist bei Ihnen ein Leistungsträger?

Swarovski: Jeder, der arbeitet.

Leist: Im Handel sind 70 Prozent Frauen beschäftigt, weit mehr als 50 Prozent davon nur in Teilzeit. Sie müssen genau das leisten wie jene, die deutlich mehr verdienen. Und für sie kostet die Lebenshaltung gleich viel. Wenn verlangt wird, dass die Menschen länger arbeiten sollen, habe ich kein Problem damit: Wir benötigen dafür aber Arbeitsplätze. Bei Arbeitslosen über 50 Jahren spielt sich nichts mehr. Das tut weh, weil wir über Menschen reden, die arbeiten wollen, aber keine Chance haben und auch keine mehr bekommen.

Derzeit wird intensiv über Wertschöpfungsabgabe diskutiert. Die Meinungen gehen deutlich auseinander.

Swarovski: Das ist eine große Enttäuschung. Der Großteil der Wirtschaftstreibenden hat sich von Christian Kern als Bundeskanzler viel erwartet, weil er aus der Wirtschaft kommt und versteht, wie sie funktioniert. Wenn so jemand eine Maschinensteuer fordert, entwickelt man größte Zweifel. Ich hoffe, dass er sie nicht wirklich beabsichtigt. Die Maschinensteuer wäre für uns fatal.

Leist: Und jetzt Punkt. Diese Wertschöpfungsabgabe ist notwendig, weil es bereits Betriebe gibt, in denen man auch mit dem Fernrohr kaum noch Arbeiter sieht. Noch leben wir von den Menschen im Lande, die für Kaufkraft sorgen und Sozialbeiträge leisten. Maschinen kaufen ja nichts ein. Die Abgabe ist nicht als Steuer gedacht, sondern als Verteilung — in Betriebe, die sich das mit Menschen erarbeiten und nicht mit Maschinen.

Swarovski: Seit der industriellen Revolution arbeiten wir zunehmend mit Maschinen. Die Kunden verlangen Produktivitätssteigerungen, wir müssen automatisieren.

Leist: Deshalb haben wir auch 400.000 Arbeitslose.

Swarovski: Aber wir haben auch einen Höchststand an Beschäftigten. Eine Maschinensteuer würde unsere Konkurrenzfähigkeit schwächen. Die weitere Automatisierung findet auch ohne uns statt.

Leist: Es gibt bereits ein Umdenken. Es braucht diese Umverteilung für Betriebe, die Menschen beschäftigen.

Swarovski: Dann verlagert sich die Produktion eben ins Ausland und hier wird nichts mehr investiert.

Wie geht es Ihnen mit Schwarz-Grün in Tirol:

Swarovski: Es wird ganz gut gearbeitet. Das ausgeglichene Budget spricht dafür, dass die Qualität der Arbeit eine gute sein muss. Prozesse und Entscheidungen wie Genehmigungen für Seilbahnen, der Ausbau der Wasserkraft oder andere Projekte dauern aber zu lange. Das kritisieren wir, ansonsten bin ich mit der Landesregierung zufrieden.

Leist: Wir würden uns ebenfalls wünschen, dass bei der Wasserkraft schneller etwas weitergeht. Der Ausbau ist notwendig, zweitens bringt er Arbeitsplätze. Als Sozialpartner sind wir ständig in Kontakt mit der Landesregierung und machen konkrete Vorschläge. Gemessen wird, was unterm Strich herauskommt.

Swarovski: In Österreich legen wir uns oft eine Regulierungswut auf, wir fordern deshalb einen Abbau der Bürokratie. Es braucht mehr Spielraum.

Leist: Mir dauert es auch zu lange, aber manchmal stehen Umweltbedenken dagegen.

Das Gespräch führte Peter Nindler