Von Gabriele Starck

Innsbruck – Der 1. FC Köln ist am Freitag aus Kitzbühel abgereist, der BVB aus Dortmund hat seinen alljährlichen Abstecher ins Brixental Ende Juli absolviert, Werder Bremen gastierte heuer zum fünften Mal im Zillertal, Sparta Rotterdam weilte in Nauders, der FC Ingolstadt mit Lukas Hinterseer in Längenfeld und Dynamo Kiew in Seefeld. Und nicht zuletzt wollte Frankreichs Nationalteam auf den Europameisterspuren von Spanien wandeln, in dem es für die Euro im Stubaital trainierte. Für den EM-Titel wie 2008 für die Spanier reichte es für „Les Bleus“ im Finale gegen die Portugiesen dann aber doch nicht.

Fußball-Trainingslager gehören inzwischen zum Tiroler Sommer. Sie sind zum Geschäft geworden – doch nicht immer ist ganz klar, für welche Seite. Immer häufiger bekommen Spitzenvereine, zumindest aber Traditionsklubs mit viel Fanpotenzial, das Sommercamp finanziert und darüberhinaus noch Geld. Im Falle deutscher Kicker reicht es sogar aus, Zweitligist zu sein, um umworben zu werden. Das zeigt die im Juli geschlossene Kooperation des TVB TirolWest mit dem 1. FC Kaiserslautern.

Ob und wie viel Geld aus Tirol zu Fußballklubs fließt, darüber will man nur ungern oder gar nicht sprechen. Über die Summe habe man Schweigen vereinbart, betont etwa Max Salcher, Geschäftsführer des TVB Kitzbüheler Alpen-Brixental, der sich 2012 Borussia Dortmund geangelt hat. In die Hunderttausende ginge es schon, räumt er ein: „Doch der Werbewert übersteigt um ein Vielfaches den Einsatz, haben wir ermitteln lassen.“ Der BVB ist mit seinen weltweit mehr als 500 Fanklubs allerdings auch ein ziemlich dicker Fisch. Jede TVB-Aktion, die von den Dortmundern im Internet geteilt wird, bedeute gleich Hunderte Newsletter-Anmeldungen und Tausende Likes und Follower in den sozialen Medien, schwärmt Salcher. Aber das Brixental veranstaltet dafür auch Fanturniere für die Großen und Fußballschulen für die Kleinen.

Dass die Schwarz-Gelben derzeit gerade eine Woche lang in einem Schweizer Trainingslager Schlagzeilen machen – im Brixental waren es nur vier Tage – stört Salcher nicht. Das Sommerlager sei ja nur ein kleiner Teil der Kooperation. So sei man beispielsweise im Stadion mit einer Bandenwerbung vertreten.

Ob Dortmund über 2018 hinaus dem Brixental verbunden bleibt und Werder Bremen ewig dem Zillertal die Treue halten wird, dürfte deshalb auch auf künftige finanzkräftige Angebote ankommen. Denn die Konkurrenz ist enorm und das nicht nur innerhalb Tirols. Die schärfsten inländische Rivalen um namhafte Klubs sind seit jeher die Steiermark und Kärnten. Aber auch das Burgenland konnte heuer mit einigen Spitzenvereinen aus der englischen Premier League aufwarten.

Das Brixental baut jedenfalls vor und streckt seine Fühler zusätzlich in Richtung Tschechien aus, indem man den dortigen Erstligisten Viktoria Pilsen verpflichtet hat.

Für den Trainingslager-Pionier in Tirol, Ralph Schader, geht das Ganze in „eine eigenartige Richtung, aus der es längst kein Zurück mehr gibt“. Dass sich einige Regionen deutsche Fußballmannschaften um enorme Summen kauften, wertet er als Ausverkauf des Landes. In Deutschland habe sich längst herumgesprochen, dass man mit ein paar Tagen Tirol-Aufenthalt sogar Geld verdienen könne, schimpft „The Voice“, wie der ehemalige Stadionsprecher genannt wird. Früher hätten ihn die Touristiker belächelt und ihm vielleicht einen Tausender für die Organisation des Trainings gegeben, wenn er Vereine wie Fenerbace, den HSV oder den VfB Stuttgart nach Tirol gebracht hat. „Den Stanglwirt haben die sich aber immer selber bezahlt“, sagt er. Heute bekämen Hoteliers von der Region meist nur einen – für Top-Häuser – lächerlichen Betrag für die Unterbringung der Stars.

Josef Margreiter, Chef der Tirol Werbung, sieht das naturgemäß anders. Die Trainingslager bekannter Fußballvereine brächten eine mediale Aufmerksamkeit, wie sie mit klassischen Werbemaßnahmen nie zu schaffen wäre, betont er. Dazu kämen – etwa beim BVB bis zu 1500 – mitgereiste Fans. Und die örtlichen Vereine profitierten ebenfalls davon, weil ein Teil der Einnahmen aus den Testspielen ihnen zugute käme und oft auch die Infrastruktur der Plätze verbessert werde. Aber es gibt schon eine Grenze des Machbaren, sagt er: Etwa wenn eine Region um finanzielle Hilfe ansucht, weil sie Real Madrid holen will.