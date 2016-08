Lienz – Die lange Einkaufsnacht im Juli hat wieder unter Beweis gestellt, wie sehr die Besucher das Flanieren durch die Altstadtstraßen und das Stöbern in den an diesem Tag länger geöffneten Geschäften genießen und annehmen. Nun ist es bald wieder so weit: Am Donnerstag, 11. August, wartet das Warensortiment der 145 Innenstadtbetriebe wieder bis in die Nacht hinein auf die Kunden. Livemusik, kulinarische Schmankerln und viele Attraktionen runden das Programm auf der 12.000 m² großen Flaniermeile durch die Straßen und Gassen von Lienz ab. Zum Ausrasten, Genießen und Unterhalten bieten die gastronomischen Betriebe rund 2500 Sitzplätze unter freiem Himmel an.

In der Schweizergasse und am Egger-Lienz-Platz findet erstmals ein Flohmarkt statt. Zudem kann man sein Glück bei einer Tombola suchen. Auf die Besucher wartet zudem wieder viel Musik unter freiem Himmel.

Aufgrund des Moonlight-Shoppings treten von Donnerstag, den 11. August, ab 16 Uhr bis Freitag, den 12. August, um 1 Uhr Früh in der Innenstadt wieder einige Fahrverbote in Kraft. (TT)