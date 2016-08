Von Christoph Blassnig

Lienz – Das Stromfahren kommt in den Alltag: Man radelt auf einem Leih-Mountainbike mit Elektromotor von der Dolomitenhütte auf die Karlsbader Hütte – 640 Höhenmeter auf fünf Kilometern Länge, aufwärts in weniger als einer halben Stunde.

In Lienz beweist das Osttiroler E-Carsharing Flugs seit einem Jahr mit einem fünftürigen Elektro-Pkw die Tauglichkeit für Alltagsstrecken. Bis Oktober wird es bereits vier solche Mietautos geben. Der neue Träger Regionalenergie möchte das Angebot möglichst auf den gesamten Bezirk ausdehnen.

In der Stadt bieten inzwischen mehrere Autohäuser Anschlüsse zum Fahrzeugtanken, dazu kommen einige private Unternehmen. Die Beherbergungsbetriebe Grand Hotel und der Brauereigasthof Falkenstein werben so um neue Kunden. „Übernachtungsgäste meines Hauses tanken gratis“, sagt Falkenstein-Wirt Artur Wieser, der seit dem Frühsommer an der Pustertaler Straße eine Ladesäule betreibt. Grand-Hotel-Chef Johannes Westreicher verweist auf gleich drei neue Tesla-Ladestationen in der Tiefgarage des Hotels. „Tesla-­Fahrer planen ihre Routen richtiggehend nach diesen Ladepunkten.“ Tesla steht mit der Model-S-Limousine für die Elektro-Luxusklasse mit bis zu 700 PS.

Im Defereggental hat man in St. Jakob im Dezember eine erste öffentliche Wand-Ladestation am Gemeindehaus montiert. Bezahlt wird per Münzautomat, 30 Cent kostet die Kilowattstunde. „Das ist in erster Linie für unsere Gäste gedacht“, sagt Amtsleiter Hannes Erlsbacher. Gemeindekassier Markus Burger betont, dass „nicht jeden Tag ein Fahrzeug geladen wird“. Man sei für die Zukunft gerüstet. Der Standort liege für Ausflugsfahrer nach Südtirol ideal. Doch „die meisten werden bei ihren Unterkunftgebern laden“, vermutet Burger.

Sillian wartet noch ab. Auch im Tiroler Gailtal war Stromtanken bisher kein Thema. Erst in Kötschach-Mauthen und Innichen liegen von dort aus die nächsten Lademöglichkeiten. Innervillgraten möchte mit den „Flugsern“ ein Angebot schaffen. Kals hat ebenfalls noch keine Pläne.

Virgen setzt bei seinem „Virger Mobil“ seit 2014 auf ein Elektrofahrzeug für den Personentransport in der Gemeinde. Die Steckdose dafür ist jedoch nicht öffentlich zugänglich. In Matrei wurden zwar Leerrohre bei der Neugestaltung des Rauter Platzes gelegt, zwischen Mittersill und Lienz gibt es aber noch keinen Anschluss.

Die Felbertauernstraßen-AG wird ein Angebot schaffen, sagt Vorstand Karl Poppeller: „Die Voraussetzungen haben wir an mehreren Punkten. Es könnte wie am Großglockner eine Felbertauern-Runde für Elektroautos geben.“ Man sei mitten in den Überlegungen. „Kommen wird das ganz sicher, und sehr bald“, erklärt Poppeller.