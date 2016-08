Von Max Strozzi

Innsbruck – Die Affäre in der Neuen Heimat Tirol (NHT) um zu viel bezahlte Steuern dürfte ein Fall für die Justiz werden. Wie berichtet, hat laut NHT eine Mitarbeiterin zwischen 1998 und 2008 zu wenig Vorsteuerabzug geltend gemacht, wodurch dem gemeinnützigen Bauträger ein Schaden von rund 800.000 Euro entstanden sei.

LR Johannes Tratter (ÖVP) wird nach aktueller Sachlage bald die Staatsanwaltschaft mit der Causa beschäftigen, wie er in der Beantwortung einer Anfrage der Liste-FritzAbgeordneten Isabella Gruber ankündigt. Bei Verdacht einer Straftat ist eine Anzeige gesetzlich Pflicht.

Zuvor will Tratter noch ein Gutachten abwarten. Das hatte der Aufsichtsrat in Auftrag gegeben, weil „aus strafrechtlicher Sicht nicht nur eine mögliche Bereicherung geprüft werden muss“, sondern auch eine mögliche vorsätzliche oder grob fahrlässige Schädigung des Unternehmens. Somit gibt sich das Land offenbar nicht mit dem Gutachten im Auftrag der Neuen Heimat zufrieden, das keinen Verdacht auf strafrechtlich relevantes Handeln und keine Hinweise auf eine Bereicherung festgestellt hatte. Sobald nun das zusätzliche Gutachten vorliegt, soll der gesamte Akt an die Staatsanwaltschaft gehen, die ein mögliches strafrechtliches Verhalten von Geschäftsführung und Mitarbeitern prüfen soll, so Tratter.

Ein Prüfbericht der Kanzlei Marsoner&Partner bringt aber auch Versäumnisse des Unternehmens zum Vorschein. „Laut dem Prüfgutachten haben die Vorgesetzten die Arbeit der betreffenden Mitarbeiterin nicht ausreichend überwacht bzw. überprüft“, stellt Tratter fest: „Zudem blieben Fehler unentdeckt, weil keine Verprobung (Gegencheck, Anm.) des Verrechnungskontos ,Finanzamt‘ durchgeführt wurde.“

Die NHT-Geschäftsführer Klaus Lugger und Hannes Gschwentner wehren sich gegen den Vorwurf mangelnder Kontrolle. Im Nachhinein könne man zwar nicht behaupten, mängelfrei gewesen zu sein. Aber: „Selbst der Prüfer des Revisionsverbandes hat festgestellt, dass bei unserer jährlichen Menge an Buchungen eine vollständige Kontrolle so aussehen müsste, dass ein Zweiter dieselben Buchungen durchführt“, erklären sie. Mittlerweile würde stichprobenartig geprüft, auch gebe es neue Vorschriften. Mögliche Ermittlungen der Staatsanwalt sehen sie gelassen. „Von einer strafrechtlichen Situation gehen wir nicht aus“, sagen sie: „Wir haben nach Auffliegen der Causa alles getan, um den Schaden so klein wie möglich zu halten.“

Gegenüber der TT hatte Lugger im Mai auch von „Absicht“ der Mitarbeiterin gesprochen, was er nun relativiert. „Wir gehen davon aus, dass ihr der Fehler bewusst war. Vielleicht war sie zu stolz, um Vorgesetzte zu fragen“, meint Lugger.

Unterschiedliche Angaben herrschen auch über die Schadenssumme. Laut Neuer Heimat wurden im Lauf der Jahre 2,4 Mio. Euro zu viel an Umsatzsteuer gezahlt, wovon aber 1,6 Mio. Euro zurückgeholt werden konnten, der Rest war verjährt. Damit betrage der Schaden 800.000 Euro. Der Revisionsverband hatte zuvor rund 1,2 Mio. Euro ausgemacht, die nicht mehr geltend gemacht werden können.

Wirtschaftslandesrätin Patrizia Zoller-Frischauf (ÖVP) betonte, die Mitarbeiterin habe „keinen volkswirtschaftlichen Schaden angerichtet, da zu viel Steuer bezahlt wurde“. Frei nach dem Motto: Das Geld ist noch da, nur hat es jemand anderer.

Isabella Gruber (Liste Fritz) verlangt „volle Aufklärung“, zumal „Landesrat Tratter sogar die Staatsanwaltschaft einschalten muss“. Sie frage sich etwa, „warum NHT-Geschäftsführer Lugger der Mitarbeiterin absichtliches Handeln unterstellt hat, sich aber gleichzeitig einvernehmlich von ihr getrennt hat, keine Anzeige eingebracht hat und offenbar auch keinen Beweis für absichtliches Handeln gefunden hat“.